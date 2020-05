Michael Cohen, ex abogado de Trump, podría ser liberado de prisión: AP

ESTADOS UNIDOS.- Michael Cohen, el abogado personal y reparador personal del presidente Donald Trump, será liberado el jueves de la prisión federal y se espera que cumpla el resto de su condena en su hogar, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con el asunto.

Cohen ha estado cumpliendo una sentencia de prisión federal en FCI Otisville en Nueva York después de declararse culpable de numerosos cargos, incluyendo fraude financiero de campaña y mentir al Congreso.

Será puesto en libertad con la expectativa de que hará la transición al confinamiento en el hogar para cumplir el resto de su condena en el hogar, dijo la persona. Cohen, de 53 años, comenzó a cumplir su condena en mayo pasado y estaba programado para salir de prisión en noviembre de 2021.

La persona no pudo discutir el asunto públicamente y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Los defensores de la prisión y los líderes del Congreso han estado presionando al Departamento de Justicia durante semanas para liberar a los reclusos en riesgo antes de un posible brote, argumentando que la guía de salud pública para mantenerse a 6 pies (1,8 metros) de distancia de otras personas es casi imposible tras las rejas.

El Procurador General William Barr ordenó a la Oficina de Prisiones en marzo y abril aumentar el uso de confinamiento en el hogar y acelerar la liberación de los reclusos elegibles de alto riesgo, comenzando en tres prisiones identificadas como puntos críticos de coronavirus. Otisville no es una de esas instalaciones.

A Cohen le dijeron el mes pasado que lo liberarían para cumplir el resto de su condena de tres años en su hogar en respuesta a las preocupaciones sobre el coronavirus. Le había dicho a los asociados que esperaba ser liberado a principios de este mes.

La Oficina de Prisiones lo colocó sin permiso mientras continúa procesando un traslado al confinamiento en el hogar, dijo una persona familiarizada con el asunto. La agencia tiene la autoridad de liberar a los reclusos por un período de hasta 30 días y lo ha estado haciendo para asegurarse de que los reclusos adecuados, que se espera que hagan la transición al confinamiento en el hogar, puedan ser trasladados de las instalaciones correccionales antes, dijo la persona.

Un juez federal negó el intento de Cohen de una liberación anticipada a la reclusión en el hogar después de cumplir 10 meses de prisión y dijo en un fallo a principios de este mes que "parece ser solo otro esfuerzo para inyectarse en el ciclo de noticias". Pero la Oficina de Prisiones puede tomar medidas para trasladarlo a su hogar sin una orden judicial.

La Oficina de Prisiones dijo la semana pasada que más de 2,400 reclusos habían sido trasladados a confinamiento domiciliario desde que Barr emitió por primera vez su memorando sobre confinamiento domiciliario a fines de marzo, y otros 1,200 habían sido aprobados y se esperaba que fueran liberados en las próximas semanas.