Mi papi cambió el mundo: El emotivo mensaje de la hija de George Floyd

ESTADOS UNIDOS.- En medio de las protestas en Estados Unidos por la muerte de George Floyd, su hija, Gianna de 6 años, quien pese a que aún no sabe cómo fue la muerte de su padre, está segura de él “cambió al mundo”.

En un video la pequeña aparece sobre los hombros del ex jugador de la NBA, Stephen Jackson, quien también era amigo de Floyd, durante una de las marchas que se realizó en Minneapolis.

Mi papi cambió el mundo”, se escucha decir a la pequeña Gianna mientras sonríe.

Fue el pasado 25 de mayo cuando Floyd fue detenidos por cuatro policías, entre ellos Derek Chauvin, quien lo presionó con su rodilla en el suelo mientras este gritaba “no puedo respirar”. Minutos más tarde dejó de tener pulso.

Las imágenes de la detención rápidamente se viralizaron y causaron una gran indignación en la comunidad afroestadounidense, lo que ha provocado manfestaciones a lo largo del país.

Roxie Washington, mamá de Gianna, fue entrevistada hoy en el programa Good Morning America, de la cadena ABC. Allí contó que no supo cómo explicarle a la niña cómo murió George.

“Ella me dice: ‘Los escucho. Los escucho diciendo el nombre de mi papi’. No sabe lo que pasó. Le dije que su padre murió porque no podría respirar”.

El ex policía Derek Chauvin fue detenido el pasado viernes bajo el cargo de homicidio en tercer grado. Los otros tres ex agentes implicados en el arresto de Floyd fueron detenidos este miércoles y serán acusados por complicidad.

