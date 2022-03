“Mi país es más importante que mi trabajo”: ucraniano intenta hundir yate de su jefe ruso

ESPAÑA.- Taras Ostapchuk de 55 años de edad y originario de Ucrania, pasó la noche del sábado pasado en los calabozos de la Guardia Civil en Mallorca, España, y posteriormente puesto en libertad el domingo con cargos por abrir una vía de agua en el yate Lady Anastasia, propiedad de su jefe, Alexander Mijeev, de origen ruso.

De acuerdo con el diario El País, la intención de Ostapchuk era hundir el yate en la marina de Port Adriano, pues durante su explicación al juez dijo que pretendía vengarse de su jefe, un empresario de nacionalidad rusa, y que afirmó era el dueño de una compañía que se dedicaba a vender material militar al gobierno de Vladimir Putin.

El hombre señaló que tras ver en Internet el video de un ataque a un edificio de viviendas residenciales en Kiev, muy parecido a donde él vivía, pensó que dicho armamento estaba facilitado por su jefe, el dueño del yate y con quien trabaja desde hace diez años. Sin embargo, tras la situación actual que atraviesa Ucrania, decidió regresar a su país y luchar junto a sus connacionales.

Hace dos días vi a través de Internet una información sobre un ataque con misil en un edificio de viviendas en Kiev y yo vivo en un edificio muy parecido en la ciudad, muy parecido. Esa información fue muy fuerte y me pregunté a mí mismo: ¿Qué debo hacer, seguir trabajando o luchar por mi país? Decidí que mi país es más importante que mi trabajo”, compartió en entrevista telefónica Ostapchuk con el medio español.

¿Cómo intentó hundir el yate?

Sobre cómo decidió hundir el yate, Ostapchuk indicó que el sábado por la mañana entró a la sala de máquinas que tiene la embarcación para abrir varias válvulas y provocar una vía de agua que llevara a la inundación del yate, pero antes de esto avisó al resto de la tripulación para que abandonaran la unidad.

Fueron compañeros suyos, también ucranianos, quienes dieron aviso a la Guardia Civil, que al llegar al lugar detuvo al jefe de máquinas y evitó que el yate se fuera al fondo del mar, aunque sí logró sufrir daños en la sala de máquinas.

Ostapchuk declaró que no se arrepiente de lo que hizo, pues aseguró que el dueño del yate vende armas y material militar al ejército ruso.

Dispuesto a volver a Ucrania

El hombre ucraniano dijo estar convencido de volver a su país para luchar contra la ocupación rusa, pese a que al igual que muchos de sus compatriotas “nunca ha empuñado un arma”.

“Mi plan es luchar contra ellos. No sé cómo voy a luchar porque nunca lo he hecho (…) Nunca he servido en el Ejército, soy un marinero. Pero sí, estoy preparado para luchar contra ellos”, dijo convencido.

Ostapchuck explicó que primeramente volará a Polonia debido a que el espacio aéreo de Ucrania está cerrado, y posteriormente tomará un tren o autobús a Ucrania, aunque todas las carreteras están cerradas. Aseguró también que intentará ir a Kiev más adelante porque tiene un hijo y a su familia allí, sobre ellos dijo se encuentran en un lugar seguro desde hace días.

El Lady Anastasia

Tras el hecho y comparecer ante el juzgado de la Guardia Nacional, Ostapchuk obtuvo cargos por el presunto delito de daños contra el Lady Anastasia, yate en el que trabaja desde hace diez años, y es propiedad de Mijeev, empresario ruso que vende equipamiento militar y en 2016 fue ascendido “a una corporación que vende armas a nivel mundial formando un holding llamado Rostec”.

No obstante la Guardia Civil continúa buscando al propietario del yate, pues en los registros solo aparece el nombre de una empresa.

Respecto al Lady Anastasia, este fue construido en 2001, es de 48 metros, tiene capacidad para diez personas en cinco camarotes, además lleva la bandera de San Vicente y las Granadinas, y está valuada en siete millones de euros.