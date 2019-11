"Mi madre no se despertará", niña pide ayuda luego de que su madre sufriera una sobredosis

FLORIDA.- Una niña de 12 años llamó al 911 para pedir ayuda, porque su madre había consumido una sobredosis de heroína en su auto, cuando viajaban a Carolina del Sur, según Daily Mail.



Los hechos ocurrieron la noche del jueves, Tiffany Smith, de 28 años, conducía por una carretera con sus tres hijos.



La Oficina del Sheriff del Condado de Volusia lanzó una llamada al 911 de una niña de 12 años angustiada pidiendo ayuda.



Mi madre no se despertará y estamos en la I-4 en el auto", dijo llorando.

“Estamos en la hierba. Lo puse en 'N' porque no sé cómo ponerlo en 'Park’”, destacó.

Las autoridades revelaron que los hermanos de la niña de 7 y 8 años, podían escucharse gritar.



Los paramédicos llegaron al lugar y atendieron a la mujer, quien dijo que solo había probado un poco de heroína porque tenía un dolor en la espalda.

El oficial le dijo: "¿Heroína? ¿Es algo que deberías llevar a tu espalda?"



"No lo es, pero no tenía analgésicos y me dolía la espalda y estoy haciendo un viaje de cinco horas", respondió Smith.

La mujer expresó que ella y sus tres hijos, así como sus perros iban a Carolina del Sur a visitar a su hermana.



Desafortunadamente el viaje no se concluyó, los niños fueron puestos al cuidado de su abuela, mientras los dos perros fueron entregados al Control de Animales del Condado de Volusia.

La mujer que fue acusada de negligencia infantil ingresó al hospital AdventHealth Fish Memorial en Orange City.