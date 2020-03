Mexicanos cuentan cómo viven la emergencia por coronavirus en Europa

CIUDAD DE MÉXICO.- Diego y Escarlet son dos mexicanos que viajaron a Italia y Francia, respectivamente y por separado, antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara como pandemia al coronavirus (Covid-19).

Ambos cuentan en entrevista para EL UNIVERSAL cómo es vivir en estos países europeos, donde se han registrado 20 mil casos de contagio, así como un aumento exponencial de infectados en los últimos días.



Los dos han presenciado las distintas medidas que han tomado estos países para afrontar el brote del Covid-19 y coinciden en que han sido las correctas, pero Diego, quien está en Italia, considera que el tiempo en que se han aplicado ya no es el indicado, mientras que Escarlet, en Francia, estima que el gobierno de Emmanuel Macron está actuando puntualmente.



"Sí son correctas las medidas de poner en cuarenta al país y evitar el contacto entre las personas, pero no fueron aplicadas a tiempo en Italia; el presidente Macron apenas dio un discurso ayer, donde anunciaba medidas como suspender clases y pidió a las empresas que permitieran el home office además de tranquilizar a la población por lo que se decía de la crisis", dijo Escarlet a EL UNIVERSAL.



Los dos coinciden en que las personas de ambos países han estado más tranquilas de lo que se ha podido dar a conocer.



"Bajo mi perspectiva es más alarmante lo que se lee de fuera a lo que se vive dentro. Yo llegué el 2 de marzo a Italia. La situación ha ido avanzando y poco a poco se han tomado medidas, pero ha ido creciendo. Aunque realmente no ves a gente en las calles tosiendo y no es como lo ves en los medios", dice Diego.

en los supermercados aunque en el caso de Italia las medidas son más estrictas, ya que solamente admiten el paso a una sola persona siempre y cuando salga otra."Han habido casos de pánico colectivo, sobre todo con lo más indispensable en las tiendas de supermercados de Italia. La gente está comprando víveres para la cuarentena pero no dejan que entre una persona si no sale otra".Tanto en Francia como Italia lasMientras que ambos gobiernos apoyarán con transporte a las personas, igualmente cuando sea estrictamente necesario."No hay mucha gente en la calle, ya que solo permiten el tránsito a personas que vayan a su hogar, trabajo o sean de salud; en general la gente está tranquila con las distintas medidas. Espero que sean conscientes a las recomendaciones y no lo agarren para salir al cine o alguna otra actividad", dice Escarlet.Actualmente, la OMS considera a Europa como el nuevo foco rojo de la infección del Covid-19 siendo Italia el país donde se han registrado más caso, suma alrededor de 18000 mientras Francia ronda alrededor de los 3 mil casos.