Médico ofrecía sexo a sus pacientes para "tratar cáncer"; está bajo investigación

CIUDAD DE MÉXICO.- El médico italiano Giovanni Miniello confesó haber ofrecido sexo a sus pacientes asegurando que de esa forma tratarían el cáncer que padecen.

"Decidí renunciar al Colegio de Médico, Cirujanos y Odontólogos de Bari, provincia del Sur de Italia. Solicité formalmente mi cancelación", señaló el Giovanni el pasado martes 23 de noviembre.

Desde la semana pasada el caso del médico se hizo público tras un reportaje televisivo en el que se le acusó de ofrecer relaciones sexuales a sus pacientes como "tratamiento alternativo" contra el virus del papiloma humano y cáncer.

Médico ofrecía "tratar cáncer" con sexo

Lo captado por video cámaras permitió a las autoridades abrir una investigación.

Luego de la primera denuncia , otras presuntas víctimas se manifestaron.

Salvé a varias mujeres del cáncer. Todas aquellas con las que he tenido contacto han sido negativizadas", expresó el médico de 68 años en un comunicado.

Médico asegura que tener sexo con pacientes era "tratamiento alterno"

Miniello trabajó por años en una clínica privada, afirmó que "tener sexo con pacientes era un tratamiento alterno". También dijo que nunca usó violencia para ello, sino que dejaba la elección "libre para las pacientes", esta versión deberá ser esclarecida por la Justicia.



No obstante, uno de los testimonios acusó al médico de acosarla con bastantes llamadas telefónicas.

"Me rendía, tenía miedo, no quise hacerlo, pero me dijo que solo así (teniendo sexo con el médico) me curaría", cuenta la afectada.

Actualmente el caso está siendo atendido por la Fiscalía. En tanto, el Colegio Médico de Bari abrió un expediente disciplinario en su contra y el médico tendrá que declarar en días próximos.