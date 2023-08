Doctora de Georgia decapitó a un bebé durante el parto, según demanda

ATLANTA.- De acuerdo con una demanda presentada el miércoles por abogados, una doctora utilizó demasiada fuerza y decapitó al bebé de una mujer de Georgia durante el proceso de parto.

La madre y el padre del bebé, Jessica Ross y Treveon Isaiah Taylor Sr., estuvieron presentes en una conferencia de prensa en Atlanta, donde sus abogados anunciaron la interposición de una demanda en contra del Dra. Tracey St. Julian y el Centro Médico Southern Regional, un hospital ubicado en Riverdale, Georgia, donde Ross dio a luz a su hijo el 9 de julio. Riverdale se encuentra aproximadamente a 13 millas (20 kilómetros) al sur de Atlanta.

Estaban muy emocionados por el nacimiento de su primer hijo", dijo el abogado Cory Lynch. "Desafortunadamente, sus sueños y esperanzas se convirtieron en una pesadilla que fue encubierta por el Centro Médico Southern Regional".

Se realizaron intentos de contacto con la oficina de la Dra. St. Julian, pero no se obtuvo respuesta a las llamadas. El medio Associated Press no pudo determinar si St. Julian contaba con representación legal.

Southern Regional dijo en declaraciones que no podía discutir el tratamiento de pacientes específicos debido a las leyes de privacidad, pero niega las acusaciones en su contra. Dijo que sus "sentimientos y oraciones más sinceros" estaban con Ross y Taylor y sus proveedores de atención médica.

Nuestro compromiso es brindar atención compasiva y de calidad a cada paciente, y esta pérdida es desgarradora", dijo el hospital. Más tarde agregó que St. Julian no era empleada del hospital y que había "tomado las medidas apropiadas en respuesta a esta lamentable situación".

Una portavoz, Kimberly Golden-Benner, dijo que el hospital no podía dar más detalles. St. Julian es parte de un grupo de atención médica llamado Premier Women’s Obgyn, que tiene dos ubicaciones y ofrece circuncisiones, tratamiento de infertilidad y otros servicios además de atención obstétrica de bajo y alto riesgo, según su sitio web.

St. Julian es una obstetra y ginecóloga certificada por la junta que ha estado practicando en el área de Atlanta desde enero de 2005, según dice el sitio web.

Usó una "fuerza ridículamente excesiva"

De acuerdo con la demanda, el bebé quedó atrapado durante el parto, pero St. Julian retrasó un procedimiento quirúrgico y no buscó ayuda rápidamente. En cambio, aplicó una "fuerza ridículamente excesiva" en la cabeza y el cuello del bebé para intentar que naciera, dijo el abogado Roderick Edmond, quien también es médico.

Pasaron aproximadamente tres horas antes de que St. Julian llevara a Ross, de 20 años, a una cesárea, según la demanda. Para entonces, un monitor fetal dejó de registrar los latidos del corazón.

La cesárea eliminó las piernas y el cuerpo del bebé, pero la cabeza fue entregada por vía vaginal, según Edmond.

La pareja solicitó una cesárea previamente, cuando el bebé aún podría haber tenido posibilidades de sobrevivir, sin embargo, su solicitud fue rechazada, afirmó Edmond.

El abogado mencionó que este caso resalta las alarmantes tasas de mortalidad infantil y materna entre mujeres de color.

Ross y Taylor, de 21 años, no hablaron en la conferencia de prensa del miércoles. Sus abogados también acusaron al personal del Southern Regional de tratar de encubrir la decapitación al desalentar a la pareja de hacerse una autopsia, alentarlos a que cremaran a su hijo y envolver y sostener su cuerpo para hacer parecer que la cabeza todavía estaba unida.

La demanda alega negligencia grave, fraude e infligimiento intencional de angustia emocional. Busca daños punitivos no especificados.