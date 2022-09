"Me vieron como tonta"; mujer denuncia que le prestó 10 mil dólares a su ex-jefe y él no se los devuelve

CALIFORNIA.- María Payán, una inmigrante residente de la ciudad de Pasadena, en California, ha trabajado durante 20 años como limpiadora de casas y lavando platos en un restaurante; ahora, esta mujer denuncia ser víctima de una injusticia por parte del dueño del restaurante Abu Kabob.

Payán cuenta que el propietario del negocio y su novia, revisaron su bolso donde se percataron de sus ahorros, por lo que la presionaron para prestarles 10 mil dólares con la promesa de que se los regresarían en un plazo de 90 días.

Una vez cumplido el plazo y luego de insistir para que le pagaran, esta mujer asegura que le dieron un cheque que al intentar cobrar en el banco se enteró de que no tenía fondos.

Cuando la mujer trató de ir a la policía para denunciar esta acción, explica que no le resolvieron nada y que la señalaron de “estúpida”.

Eran tres policías y me dijeron que 'How Stupid, why did you do this?'”, dijo Payán al medio Univisión.