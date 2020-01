"Me sentí virgen otra vez": Mujer mayor habla de su relación con un hombre 45 años menor

Una mujer británica de 80 años planea casarse con su novio, un hombre egipcio que es 45 años menor que ella.

De acuerdo con The Mirror, Iris Jones conoció a Mohamed Ahmed Irbriham a través de Facebook.

La mujer de 80 años dijo al medio británico que Mohamed Ahmed Irbriham, de 35 años, no está interesada en obtener otra nacionalidad o en el dinero de ella.

“Si se va casar conmigo, por mi fortuna, estará tristemente decepcionado porque vivo de una pensión”.

La pareja intentó casarse hace cuatro días en Egipto, sin embargo, al no tener la documentación adecuada no pudieron hacerlo.Ahora Iris Jones ahorra para regresar a casarse con Irbriham, a quien describe como perfecto para ella.

He pasado años haciendo felices a otras personas, ahora sólo quiero casarme con el hombre que amo antes de morir

La mujer compartió al medio que al visitar a su pareja en El Cairo quedó sorprendida por su altura y que tras estar en la intimidad con él “fue increíble. Me sentí como virgen otra vez”.



Iris cuenta con una pensión de 200 libras por semana (Más de 4 cuatro mil 912 pesos), además recibe un beneficio por discapacidad, mientras que vive en una casa de alrededor de 220 mil libras (Más de 5 millones de pesos).



Por su parte, Mohamed dejó su trabajo debido a que su jefe se negó a darle un tiempo libre para ver a Iris durante su estancia en El Cairo.



“El amor no tiene edad y no tiene límites. Iris y yo descubrimos que nos entendíamos bien y sentíamos la ternura. No me importa la opinión de nadie, sólo lo que me hace sentir bien”, recalcó el hombre.