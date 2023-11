Actriz de la Niñera revela los desafíos personales tras liderar la huelga en Hollywood "Me preocupaba mucho no sobrevivir a esto"

Los Ángeles, 13 de noviembre de 2023.- Fran Drescher, presidenta del sindicato de actores de Estados Unidos (SAG-AFTRA), compartió que temió “no sobrevivir” a las negociaciones con los estudios de Hollywood para poner fin a la huelga de actores que paralizó la industria del entretenimiento durante casi cuatro meses, generando pérdidas multimillonarias.

En una entrevista exclusiva con EFE, Drescher expresó su preocupación por liderar un grupo de 160,000 intérpretes, desde extras hasta las estrellas más grandes de la pantalla, en un momento crítico para la industria del entretenimiento.

Liderar un grupo de este tamaño con tanto en juego me exigía el máximo. Me preocupaba mucho no sobrevivir a esto", confesó la actriz de 66 años.