"Me están pasando cosas horribles" escribe niña a su madre tras sufrir acoso escolar

ARGENTINA.- Los padres de familia confían ciegamente en que sus hijos estarán protegidos dentro de las aulas escolares. Aprender, jugar o leer, son las actividades relacionadas con los niños al compartir tiempo con sus compañeros en la escuela, sin embargo, el “bullying” es un peligro del que ningún estudiante esta exento.

Ese fue el caso de una niña de 12 años nacida en Córdoba, Argentina. Su historia comenzó a difundirse a través de redes sociales, donde se mostró una carta que le escribió a su madre tras sufrir de acoso escolar.

Mami, te estoy haciendo esta carta porque me están pasando cosas horribles. Porque no paro de temblar y no puedo respirar”, escribió la menor, cansada de la situación.