Mayor Max II, perrito con corbata es alcalde de pueblo en California desde 2013

IDYLLWILD, California.- Mayor Max II, como popularmente se conoce a Maximus Mighty-Dog Mueller II, es un perrito golden retriever que usa corbata y desde 2013 ocupa el cargo de alcalde de Idyllwild, pueblo ubicado a unas 2 horas de Los Ángeles, California.

El perrito con corbata tiene la responsabilidad de promover su comunidad para apoyar a los comisionados en sus proyectos y estar presente en eventos como ferias, conciertos, festivales y el desfile de la independencia de Estados Unidos del 4 de julio, además de por su puesto ser la voz para los animales de montaña, sean domésticos o no, recopila Milenio Noticias.

Mayor Max II, el segundo perro que es alcalde en California

Max Mayor II tomó el cargo que dejó Mayor Max I, quien lamentablemente falleció un año después de ser elegido como alcalde en el pueblo californiano.

Por esta razón, Phyllis Mueller, jefe de su gabinete y dueño, buscó a su sucesor, que llegaría acompañado de un par de golden retrievers, Mike y Mitzy, que se han desempeñado como sus tenientes.

A través de Instagram se ve al perrito con corbata en vehículos oficiales con el rotulado Mayor Max.

La hazaña del perrito con corbate como alcalde incluye una vez en la que según sus dueños el canino los salvó de un león de montaña, de acuerdo a lo que se relató en una publicación de Instagram en la cuenta oficial del "político con pocas pulgas".

¿Cómo ganó el perrito Mayor Max II las elecciones?

El curioso alcalde que tiene Idyllwild ganó las elecciones luego de que en el pueblo no incorporado, una organización sin fines lucrativos y a favor de los animales (Animal Rescue Friends) aprovechara que no en ese lugar no se escoge a un representante humano y convocara a una elección entre animales.

De esta forma, a manera de recaudación de fondos en 2012 cualquier residente de Idyllwild pudo postular a su mascota y todo los votantes donaban 1 dólar para emitir su sufragio.

Un total de 14 perros y 2 gatos se registraron y la recaudación de votos total fue de 31 mil dólares, Max Mayor I resultó ganador con un tercio de los votos.