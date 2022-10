"Mató a mis amigas": Mujer con collar de perro que logró escapar del torturador que la usaba como esclava sexual asegura que había más víctimas

MOSSOURI.- La policía de Missouri está investigando si el acusado de tortura y abuso sexual, que mantuvo cautiva a una joven durante un mes como su esclava sexual, atormentaba también a otras víctimas, según un informe.

El desarrollo se reveló después de que la mujer de 22 años, que escapó de la mazmorra sexual de Timothy Haslett Jr. la semana pasada, afirmó a sus rescatistas que el sospechoso mató a dos de sus amigas, informó el Daily Mail.

La policía de Excelsior Springs confirmó al medio que están “investigando activamente” las afirmaciones de la mujer.

Estamos tomando en serio esta acusación de otras dos mujeres víctimas y la estamos investigando activamente”, dijo un portavoz del departamento a The Daily Mail.

La mujer huyó de la casa de los horrores la semana pasada, luego de que su captor de 39 años se fuera para llevar a su hijo a la escuela.

Corrió descalza por la calle hasta la casa de una vecina, Lisa Johnson, alrededor de las 7:45 horas del viernes usando lencería de látex, un collar de perro de metal con un candado alrededor del cuello y pareciendo desnutrida, según la vecina y la policía.

Fue capaz de pronunciar un suave "ayúdame"

“Llevaba un vestido de látex negro muy, muy corto, que parecía abierto en algunos lugares, podías ver claramente por lo que había pasado”, dijo Johnson a The Daily Mail. “Y estaba claramente deshidratada y muy desnutrida, súper delgada, tal vez no pesaba más de 70 libras. Cabello corto, aunque no enmarañado, no sucio”, agregó.

Johnson dijo que le dijo a la mujer que estaba llamando a la policía, lo que la hizo entrar en pánico y dijo que si llamaba a la policía, Haslett la mataría.

Ella dijo que él la había estado abrazando, que no la dejaría ir... que la iba a matar y que había matado a sus dos amigas”, dijo.

La mujer luego fue a la casa de otra vecina, Cira Tharp. Tharp le dijo a The Daily Mail que su abuela estaba en casa cuidando a su hijo cuando la joven de repente golpeó la puerta de su casa pidiendo ayuda a gritos.

“'Tienes que ayudarme, he estado cautiva, he sido violada, tienes que ayudarme, me va a terminar matando'”, le dijo la chica a la abuela de Tharp, luchando por hablar bajo la presión del collar, dijo.

“Mi abuela la trajo, la envolvió en una manta y fue a buscarle algo de comida y agua. Estaba bastante hambrienta. Mi abuela se sentó con ella y la abrazó hasta que llegó la policía”, dijo.

Tenía miedo de sufrir un destino fatal

Según los informes, la mujer le dijo a la abuela de Tharp que tenía miedo de que la matara si se enteraba de que había escapado.

“Ella le dijo, 'mis amigas no sobrevivieron, él mató a mis amigas'”, dijo Tharp. “De hecho, dijo que el tipo mató a más de dos... Ella mencionó que eran sus amigas, pero no tenía claro si les pasó algo allá en la casa o de donde la sacó o en otro lugar”, dijo al medio.

La víctima fue trasladada a un hospital local, identificándose en el camino la casa de Haslett como el lugar donde estuvo encarcelada desde principios de septiembre.

La mujer le dijo a la policía que un hombre llamado Timothy la había recogido en Kansas City a principios de septiembre. Desde entonces había sido retenida como rehén en una pequeña habitación que él había construido en su sótano, donde le esposaron las muñecas y los tobillos, según los documentos.

Abusada repetidamente

Dijo que Haslett la violó repetida y frecuentemente en la diminuta habitación del sótano. También la golpeó con un látigo, dijo, corroborado por las lesiones encontradas en su espalda por los servicios de emergencia que eran consistentes con haber sido azotada.

Una orden de allanamiento ejecutada en la casa de Haslett reveló la habitación del sótano tal como la describió la víctima. En la vivienda también se recuperaron varias armas de fuego.

Los oficiales detuvieron a Haslett el mismo día que su presunta víctima escapó por una violación de control de animales no relacionada. Desde entonces ha sido acusado de violación, secuestro y agresión.

