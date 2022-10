MINNESOTA.- Una pareja que estaba siendo afectada por el cáncer fue encontrada muerta en su casa junto a sus dos perros al inicio de la semana, luego de que ambos tramaron un plan de asesinato y suicidio para poder abandonar este mundo juntos y enamorados.

Los cadáveres de Steven Alton Stearns, de 45 años de edad, Stacy Lynn, de 49, y sus dos perros, fueron descubiertos dentro del hogar en Detroit Lakes el martes, luego de llamaran al 911, dijeron las autoridades.

Desde entonces, la muerte de Stacy se declaró como homicidio y la de Steven un suicidio, según mencionó la Oficina del Sheriff del condado de Becker.

La pareja había celebrado su aniversario 21 de boda una semana antes de sus fallecimientos; ambos habían estado luchando contra el cáncer, según informó el medio In Forum. Steven fue diagnosticado recientemente con cáncer de pulmón avanzado, mientras que su esposa ya estaba sufriendo de cáncer de estómago.

Momentos antes de que la pareja alertara al 911 de su fallecimiento planeado, publicaron un desgarrador mensaje final en su página conjunta de Facebook.

A nuestros seres queridos. Elegimos dejar este mundo tal como vivíamos en él. Enamorados y juntos. Nuestro único pesar es el dolor de nuestros seres queridos. Recuerden las risas y la felicidad. Los amamos. Adiós", decía la publicación.

(Facebook/SteveStacy Stearns)

Te puede interesar: Gatito de 4 meses salva a familia de Michi-gan de envenenamiento por monóxido de carbono

Un acto de amor

Su amiga Tammy Lawrence le dijo al medio que Steven le había dicho recientemente que planeaban terminar con sus vidas en secreto.

"Siempre han tenido un pacto de 'Nos iremos juntos'", dijo Lawrence. "Me hizo prometer que no le diría nada a nadie".

Ella agregó: "Stacy no quería que me lo dijera, pero él dijo: 'No puedo mirarte a los ojos y mentirte más, y alguien tiene que poder decirle a la gente por qué hicimos lo que haremos'".

La pareja no tenía hijos y trataban a sus dos perros como si fueran sus hijos, dijeron los amigos.

Él no es un asesino; esto fue hecho por amor. Es lo que ambos querían. Querían irse juntos con sus perros", dijo Lawrence.

(Facebook/SteveStacy Stearns)

Te puede interesar: Retoman búsqueda de cadáver de niño víctima de los "Asesinos del Páramo" tras el hallazgo de un cráneo