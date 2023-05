Más de 20 mil soldados rusos murieron en pelea por la ciudad de Bakhmut, asegura lider de la milicia privada rusa Wagner

El líder de la milicia privada rusa Wagner desafió una vez más la postura oficial del Kremlin respecto a Ucrania al admitir que el objetivo de desmilitarizar el país había fracasado.

Además, reconoció la responsabilidad de las tropas rusas en la muerte de civiles, coincidiendo con las estimaciones occidentales que indican una pérdida de más de 20 mil soldados en la batalla por Bakhmut.

Yevgeny Prigozhin, en declaraciones, reveló que aproximadamente la mitad de los fallecidos en la ciudad del este de Ucrania eran delincuentes rusos reclutados para el conflicto que llevaba 15 meses.

Estas cifras contrastan notablemente con las cifras oficialmente discutidas por Moscú, que afirmaban que solo 6 mil de sus tropas habían perdido la vida hasta enero. Para ponerlo en perspectiva, las pérdidas de tropas soviéticas durante la guerra en Afganistán (1979-1989) ascendieron a 15 mil soldados según datos oficiales.

Ucrania no ha dicho cuántos de sus soldados han muerto desde que comenzó la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022.

Bajas de las fuerzas rusas

Funcionarios de la Casa Blanca dijeron el miércoles que los comentarios de Prigozhin estaban en línea con sus propias estimaciones de que las pérdidas rusas se han acelerado. La Casa Blanca estimó este mes que las fuerzas rusas habían sufrido 100 mil bajas, incluidas 20 mil muertas en combates, desde diciembre.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo entonces que aproximadamente la mitad de los muertos eran fuerzas de Wagner.

Los analistas creen que muchos de los muertos en la lucha de nueve meses por Bakhmut eran convictos rusos con poco entrenamiento militar.

Prigozhin, él mismo un ex convicto, ha criticado con frecuencia a los oficiales militares rusos por no suministrar suficientes municiones a sus tropas. También cuestionó sus tácticas, compromiso y capacidades de liderazgo, y se quejó de que no han acreditado lo suficiente a sus fuerzas por los éxitos en el campo de batalla.

Ha destacado los sacrificios de sus fuerzas y el sábado promocionó lo que afirmó fue la captura de la ciudad de Bakhmut.