Marino apuñala múltiples veces a su exesposa embarazada

HAWAII, ESTADOS UNIDOS.- La noche del miércoles pasado, unos conductores que se encontraban en la carretera H-3 de Hawai, presenciaron a un hombre sobre una mujer a la cual apuñalaba múltiples veces e, incluso, se detuvieron para intentar detener al hombre y salvarla, pero ya era muy tarde.

El sospechoso corrió hacia el bosque y la policía fue tras él. Una vez que se aproximaron al asesino, él usó el mismo cuchillo con el que había apuñalado a su exesposa para apuñalarse a sí mismo, pero la policía pudo retenerlo y lo llevaron al hospital donde permanece bajo custodia.

La mujer fue trasladada al hospital, donde la declararon muerta, según declaró la lugarteniente del Departamento de Policía de Honolulu, Deena Thoemmes, durante una conferencia el pasado jueves.

Se trataba de Dana Alotaibi, quien tenía tres meses de embarazo y fue asesinada por su exesposo tras una discusión que tuvieron. Ella planeaba volver a casa con sus padres en Virginia.

La identidad del asesino aún no ha sido revelada, pero se sabe que era un miembro activo del Cuerpo de Marinos, según declaró la lugarteniente del Departamento de Policía de Honolulu, Deena Thoemmes.

La lugarteniente informó que a la víctima le sobreviven sus padres y sus tres hermanas.

La madre de la víctima declaró a la prensa: "Es muy triste... es muy triste porque teníamos nuestros planes para todo".

Durante la conferencia, la lugarteniente informó: "Se ha determinado que la víctima y el sospechoso estuvieron casados, y recientemente habían pasado por problemas maritales. En el momento del incidente, ambos estaban discutiendo antes de que el sujeto la apuñalara múltiples veces, lo cual le causó heridas fatales".

La escena del crímen y las llamadas al 911 siguen bajo investigación. Las autoridades han estado interrogando a los testigos y el vehículo será procesado con una orden de registro pendiente. Además, el equpo de abuso doméstico está trabajando en los cargos contra el sujeto. También investigarán incidentes previos -reportados y no reportados- de abuso doméstico entre la víctima y el sujeto, además de otras consideraciones.

Aunque el sujeto no ha sido formalmente arrestado, el Departamento de Policía de Honolulu lo tiene bajo su custodia. El Cuerpo de Marinos dijo estar consciente del trágico incidente y cooperarán totalmente con el cumplimiento de las leyes oficiales. Además extendió su simpatía hacia la familia y amigos de los involucrados.

Un testigo que quería permanecer en el anonimato le dijo a la prensa:

Cuando llegué ahí, prácticamente me paralicé por miedo. Su cara se veía como que había pasado al punto de no retorno. ¿Puedes imaginarte el ser apuñalado por el cuello y después sentir que tu vida -literalmente- está abandonando tu cuerpo, y a todos a tu alrededor que no saben qué hacer, o están demasiado paralizados para hacer algo al respecto? Yo no podría imaginarme eso"