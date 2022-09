Manifestantes antimonárquicos detenidos: Un experto explica lo que dice la ley

LONDRES.-Para muchos, la semana posterior a la muerte de la Reina ha sido un momento de luto. También ha sido de tensión en torno a la cuestión de la libertad de expresión y la protesta. Ha habido varios casos en los que la policía arrestó o interrogó a manifestantes que expresaban sentimientos antimonárquicos en Londres, Oxford y Edimburgo.

Es difícil ver qué delitos podrían haber cometido los manifestantes al gritar “no eres mi rey” o “abolir la monarquía” mientras la procesión real del ataúd recorría las calles, o en las proclamaciones públicas del rey Carlos III, el nuevo monarca. .

El derecho a protestar pacíficamente está protegido en la legislación nacional, y la Convención Europea sobre la protección de los derechos humanos para la libertad de expresión (artículo 10) está consagrada a nivel nacional en la Ley de derechos humanos. La jurisprudencia europea deja claro que estas protecciones cubren el discurso que ofende, escandaliza o perturba al Estado o a cualquier sector de la población.

Miembros de la familia real británica acompañan el féretro de la difunta reina Isabel II por las calles de Londres este 14 de septiembre. EFE/EPA/GUY BELL

La Policía Metropolitana ha dicho: “El público tiene absolutamente el derecho a protestar y se lo hemos dejado claro a todos los oficiales involucrados en la operación policial extraordinaria que se lleva a cabo actualmente”.

No está del todo claro en qué poderes se basó la policía para realizar arrestos en cada caso, pero hay tres posibilidades probables: la sección 5 de la Ley de Orden Público de 1986, alteración del orden público (bajo la nueva Ley de Policía, Crimen, Sentencia y Tribunales de 2022), y arresto para evitar la ruptura de la paz.

En la legislación nacional del Reino Unido, no existe el derecho a no ser ofendido y, por lo tanto, ningún delito se basa principalmente en causar una ofensa. Para violar la sección 5 de la Ley de Orden Público, uno tiene que estar usando un lenguaje amenazante o abusivo que probablemente provoque acoso, alarma o angustia en otra persona (o se involucre en un comportamiento desordenado).

En el caso de estas detenciones entonces, tenemos que considerar si los cánticos o pancartas en cuestión eran amenazantes o abusivos. Sería muy difícil para la policía discutir cualquiera de los dos, particularmente en el caso de los manifestantes que sostienen pancartas en blanco o simplemente gritan: "¿Quién los eligió?"

El caso contra los manifestantes habría sido más sólido antes de 2013, cuando se eliminó deliberadamente el “lenguaje insultante” de la sección 5 para brindar una mayor protección a la libertad de expresión. Hay un caso mayor contra la manifestante de Edimburgo que fue arrestada mientras sostenía un cartel de “A la mierda el imperialismo, abolir la monarquía”. Fue arrestada en relación con una alteración del orden público y no por un comportamiento amenazante y abusivo, en virtud de la Ley de licencias y justicia penal (Escocia) de 2010, el equivalente a la sección 5 al norte de la frontera.

El cortejo fúnebre por la difunta reina Isabel II se abre camino desde el Palacio de Buckingham hasta Westminster seguido por miembros de la familia real en Londres este miércoles. EFE/EPA/MARK THOMAS

En los casos de libertad de expresión, el contexto es clave. Encontrar tal blasfemia sin saberlo es muy diferente a cualquier blasfemia esperada o advertida en una representación teatral. Dicho esto, si arrestáramos y enjuiciamos a cualquiera que dijera “joder” en público, nuestras prisiones estarían bastante llenas. El problema aquí entonces es sobre la vigilancia policial diferencial, tratando el discurso político de manera diferente, de hecho, de manera contraria a la intuición, como menor que otro discurso.

Incluso si los carteles se consideraran abusivos, la sección 5 de la Ley de Orden Público contiene una defensa de “conducta razonable”. Aquí es donde entra la protección de la libertad de expresión como un derecho humano. En resumen, los manifestantes pueden argumentar que si todo lo que están haciendo es ejercer su derecho a la libertad de expresión en virtud de la convención europea sobre derechos humanos, eso significa que su conducta es "razonable".

Existe la autoridad de la corte suprema a tal efecto en el contexto de un bloqueo de ruta disruptivo: un manifestante solo debe ser arrestado, ciertamente solo acusado, de obstrucción de la carretera cuando sea proporcionado hacerlo. Con esa ecuación de equilibrio en mente, estos arrestos muy probablemente constituirían una respuesta desproporcionada.

Molestia pública y alteración de la paz

Del mismo modo, es difícil ver que los cargos de alteración del orden público (recién creados en la Ley de Policía, Crimen, Sentencia y Tribunales de 2022) se resuelvan. Primero, requiere angustia grave y molestia grave para el público o una parte del mismo. Y segundo, el acto también contiene una defensa de excusa razonable. Ninguno de los arrestos parece haberse realizado bajo la nueva ley.

La justificación más probable para la intervención policial formal podría estar bajo el amplio e incierto poder del derecho consuetudinario para “prevenir un quebrantamiento de la paz”. La ley aquí es ligeramente diferente, en términos de prueba de activación, en Escocia e Inglaterra. Ciertamente, los arrestos de manifestantes republicanos en Escocia se realizaron bajo ese poder.

En Inglaterra y Gales, la jurisprudencia establece que la policía tiene la facultad de tomar medidas proporcionadas para evitar quebrantamientos del orden público. Si bien no hay informes de violencia real, el poder de intervenir, y de hecho arrestar, podría surgir cuando la policía crea razonablemente que la violencia contra una persona o propiedad podría cometerse de manera inminente en uno de estos eventos.

La pregunta es entonces: ¿a quién deben arrestar? ¿Los portadores de pancartas y los que gritan, o los que se alinean en la ruta que comienzan a mostrar irritación y podrían volverse violentos?

Ayuda mirar un caso de 1999, Redmond-Bate v Director of Public Prosecutions, donde tres fundamentalistas cristianos estridentes y vociferantes estaban predicando en Wakefield. Varias personas se opusieron. Los predicadores se negaron a callarse y fueron arrestados por obstrucción.

Apelaron su arresto, y el tribunal estableció esta prueba distintiva: ¿los predicadores estaban siendo tan provocativos que alguien en la multitud podría razonablemente moverse hacia la violencia? ¿O los transeúntes estaban aprovechando la oportunidad para reaccionar y causar problemas?

La respuesta a esto es obviamente un llamado de juicio para los oficiales en el lugar. En el caso de los manifestantes republicanos, sin ninguna evidencia de probable violencia, la policía probablemente no debería haber actuado. El resto es específico del contexto. Incluso con la mayor sensibilidad pública actual, ser provocado por un simple letrero que proclama "no es mi rey" probablemente no sea razonable.

Quizás estos arrestos ahora podrían cuestionar si una discreción policial de derecho consuetudinario tan abierta, que nunca se establece en una ley del parlamento, se adapta bien a una democracia liberal.

Artículo original publicado en The Conversation