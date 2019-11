“Mami, yo me voy porque me toca”: Niña que murió en masacre de Colombia

COLOMBIA.- Al menos siete niños murieron el pasado 30 de agosto durante un bombardeo por parte del Ejército en contra un campamento de la FARC.

En el operativo murieron “Gildardo Cucho”, cabecilla del grupo y otras 13 personas.

Este martes se dio a conocer durante un debate en contra del ahora ex ministro de Defensa, Guillermo Botero, que hubo víctimas mortales de entre 12 y 17 años.

Una de las víctimas se trata de una niña de 12 años, quien era la menor de cuatro hermanos y la única mujer.

Ella me dijo: “Mami, yo me voy porque me toca”,”, recordó la madre al medio El tiempo.