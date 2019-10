“Mamá, quiero morir”, dice niño que lucha contra la psoriasis

UCRANIA– Vadym Demedyuk es un niño de apenas 9 años de edad que prefiere morir antes que seguir viviendo. El pequeño, oriundo de Ucrania, padece un raro caso de psoriasis que se esparció a todo su cuerpo y que los médicos ya no saben cómo tratar, según informó el Daily Mail.

Demedyuk sufre un caso agudo de la enfermedad que le produce un dolor constante. Luego de seis años de tratamiento, los médicos se dieron por vencidos y decidieron no continuar tratándolo.



Natalia Pilat, la madre del menor, dijo que lo han intentado todo para revertir su condición o aminorar sus síntomas, desde cremas hasta medicamentos, pero nada ha funcionado hasta ahora. Su madre dijo que Demedyuk no puede caminar y ha llegado a quedarse en la cama durante semanas.



Cada movimiento le causa un dolor insoportable“, manifestó Pilat al Daily Mail y luego agregó: “Me dijo: ‘Mamá, preferiría morir antes que vivir así’ “.

Natalia dijo que ya buscó ayuda médica en toda Ucrania, pero todos los tratamientos que probaron no hicieron ninguna diferencia.

Hemos probado diferentes hospitales y clínicas con médicos que dicen este es uno de los casos más extremos que han visto“, relató la mujer. “Cada vez, después de una serie de tratamientos diferentes, los médicos renunciaron diciendo que no pueden ayudar más“, agregó.

Pilat aseguró al mismo sitio que el mayor sueño de Vadym es ir a la escuela, pero no puede hacerlo debido a su condición. “Tiene miedo de salir y conocer gente. No quiere que lo miren y lo señalen. Vadym no tiene amigos y se siente socialmente incómodo”, dijo.

Algunos voluntarios se acercaron a la familia para ayudar a recaudar 50.000 libras esterlinas (61.490 de dólares estadounidenses) para pagar el tratamiento y transportar a Vadym lo más pronto a Israel donde se esperan que sea tratado.

