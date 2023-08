Mamá que tuvo 21 abortos espontáneos logra dar a luz a una bebé "milagrosa"

Una madre que había sufrido 21 abortos espontáneos descritos como "desgarradores", dio a luz finalmente a una bebé "milagrosa".

Después de años de pérdida, Caroline Langstone sabía que tal vez nunca tuviera un hijo propio, pero nunca se rindió. Su angustia se convirtió en alegría cuando nació Amelia el mes pasado. Caroline y su pareja, Luke Clayton, habían estado tratando de formar una familia desde que se convirtieron en pareja en 2014, informa Mirror.

Caroline, de 33 años, dice:

Siempre he deseado tanto tener una familia porque tengo mucho amor para dar. Aproximadamente un año después de nuestra relación, lamentablemente tuvimos nuestro primer aborto espontáneo cuando tenía aproximadamente seis semanas de embarazo. Entonces estaba sucediendo constantemente. Me sentí tan sola, preguntándome por qué sigue pasando esto”.

Caroline, que trabaja en el servicio de atención al cliente del Ayuntamiento de Coventry, y el director de TI, Luke Clayton, de 39 años, hablaban sin parar con los médicos, pero nunca encontraron respuestas.

Tuve amigos que me apoyaron, pero gracias a Dios, nunca habían pasado por lo que yo pasé y me sentí más sola porque tenían hijos. Soy una tía, pero eso también fue difícil. Tuve un aborto espontáneo al mismo tiempo que mi hermana estaba embarazada. Estaba feliz por mi hermana, pero fue muy difícil. Me sentí tan aislada. Cada vez que veía a amigas cercanas o parientes que estaban embarazadas o tenían bebés, me sentía distante de ellas”.