Mamá a los 70 años: Mujer en India tiene su primer hijo a sus siete décadas

BOMBAY, India.- Mamá a los 70 años, es lo que clama ser una mujer en India tras tener su primer hijo después de haber cumplido siete décadas, lo que la convierte en la mamá primeriza con mayor edad del mundo.

Se trata de Jivuben Rabari, mujer de 70 años que junto a su esposo Maldhari, de 70 años, presumieron orgullosos a su hijo -de quien aun no deciden su nombre- a los periodistas, ya que dijeron que había sido concebido mediante fecundación in vitro.

Rabari ha dicho que no tiene una identificación para demostrar su edad, pero dijo a reporteros, según destaca Daily Mail, que tenía 70 años, lo que la convertiría en una de las primeras madres más viejas del mundo. Sin embargo, se cree que otra mujer india, Erramatti Mangayamma, es la mayor después de tener gemelas en septiembre de 2019 a la edad de 74 años.

Mamá por primera vez a los 70 años

Rabari y Maldhari, de un pequeño pueblo llamado Mora en Gujurat, India, han estado casados durante 45 años y han intentado sin éxito tener un bebé durante décadas.

Pudieron tener un hijo mediante fecundación in vitro, que puede ser eficaz después de la menopausia.

El médico de la pareja, Naresh Bhanushali, dijo que era "uno de los casos más raros que he visto".

No creían que ella y su pareja podrían tener hijo

El Dr. Bhanushali dijo: 'Cuando vinieron por primera vez a nosotros, les dijimos que no podían tener un hijo a una edad tan avanzada, pero insistieron.

Dijeron que muchos de sus familiares también lo hacían. Este es uno de los casos más raros que he visto en mi vida".

Las posibilidades de que una mujer de 70 años quede embarazada de forma natural son prácticamente nulas debido a que la mayoría de las mujeres atraviesan la menopausia entre finales de los 40 y principios de los 50.

Cualquier mujer podría quedar embarazada con ayuda médico incluso sin producir ovarios

Pero la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva (ASRM) afirma que cualquier mujer de cualquier edad puede quedar embarazada con ayuda médica siempre que tenga un "útero normal", incluso si ya no tiene ovarios.

Los médicos usan un óvulo donado por una mujer mucho más joven y se fertiliza fuera del cuerpo con el esperma de un hombre.

Finalmente, el embrión se coloca dentro del útero de la mujer con la esperanza de que quede embarazada.

La fecundación in vitro en mayores de 60 años

Ha habido varios casos de mujeres de entre 60 y 70 años que han tenido hijos mediante fecundación in vitro en la India.

Se cree que Mangayamma es la mujer más vieja del mundo en dar a luz después de dar la bienvenida a gemelos mediante FIV a los 74 años.

Mangayamma dio a luz a gemelas en un 'milagro médico' el 5 de septiembre de 2019, luego de tratamientos de FIV que involucraron el óvulo de una donante y el esperma de su esposo.

La pensionista, del estado de Andhra Pradesh, reveló que se sintió inspirada a intentar tener un bebé después de que concibiera su vecina de 55 años.

Más casos de papás primerizos en la tercera edad

Ella y su esposo Sitarama Raja Rao, entonces de 82 años, dieron la bienvenida a los bebés después de 57 años de matrimonio sin hijos, y se describieron a sí mismos como la 'pareja más feliz del mundo'.

Mangayamma dijo en ese momento: 'No puedo expresar mis sentimientos con palabras. Estos bebés me completan. Mi espera de seis décadas finalmente ha llegado a su fin. Ahora ya nadie me llama infértil.

Mangayamma dio a luz hoy en la clínica de FIV de Ahalya bajo la dirección del Dr. S Umashankar.

El Dr. Umashankar dijo que fue una "sorpresa" cuando el paciente se le acercó en noviembre pasado, pero reveló que lo veía como un "desafío".

Se cree que la clínica de FIV de Ahalya en la ciudad de Guntur pagó la mayor parte del procedimiento, ya que los médicos sabían que sería un logro histórico.

Mangayamma concibió en enero de 2019 después de su primer ciclo de FIV.

La mantuvieron en el hospital durante todo el embarazo, donde un equipo de diez médicos monitoreó su salud.

El nacimiento aplastó a la anterior primera madre mayor en ocho años.

La madre más vieja del mundo fue catalogada oficialmente por Guinness World Records como María del Carmen Bousada de Lara, que tenía 66 años y 358 días cuando dio a luz a dos bebés gemelos, Christian y Pau, en diciembre de 2006.