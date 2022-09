Maestra pide disculpas tras haber solicitado a alumnos llevar semen a clase

BOLIVIA.- Mediante la plataforma de TikTok, circuló la novedosa historia de una maestra quien, como tarea, había pedido semen a sus estudiantes. Esto causó gran polémica en redes sociales, y hubo quienes la calificaron como "pervertida" e "irreverente".

Ante la creciente fama que tomó la historia, algunos medios de comunicación locales querían obtener la versión de los hechos por parte de la propia maestra, por lo cual la entrevistaron al respecto.

La maestra, quien denotaba gran preocupación y arrepentimiento por el malentendido que se había generado al respecto, declaró:



Al preguntarle sobre la razón por la cual había solicitado a sus estudiantes llevar semen a clases, informó que el mismo plan de estudios del ministerio de educación así lo requería, y explicó que la razón detrás de su asignación, era completamente formativa.

Señaló que lamentaba haber faltado al respeto a los padres y alumnos, pero que realmente no era esa su intención. Además, explicó que ningún alumno había cedido ante la petición de la tarea -respecto a llevar su líquido genital-, debido a que nadie lo llevó.

No obstante, ella dijo no haber insistido a los alumnos a cumplir con la tarea en cuestión, a pesar de que el objetivo de la misma era el analizar mediante un microscopio las características del espermatozoide, y la duración de vida en un ambiente húmedo.

Yo no soy ninguna madre pervertida, tengo a mis niños pequeños. Tengo uno de dos años, uno que está con cuatro y la otra tiene ocho años; el daño psicológico de mis niños a mí me duele, conmigo pueden hacer lo que les de la gana, pero mi niña de ocho años me dice, 'mamá, te van a meter presa, ¿y quién me va a cuidar?'; eso me duele señor reportero, pero como le dije, pido mil disculpas a toda la población de mineros, a toda Bolivia"