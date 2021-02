Maduro envía médicos cubanos y venezolanos para ayudar a Evo Morales contra el Covid-19

COCHABAMBA.- El exmandatario boliviano Evo Morales reveló que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le envió médicos cubanos y venezolanos a Bolivia para que lo ayudaran a tratarse de la Covid-19.

Morales rememoró algunos detalles de cómo llegó a enterarse de que estaba contagiado con Covid-19 y la ayuda ofrecida entonces por el mandatario venezolano, que es su aliado político.

En la noche me llamó Maduro, me preguntó cuánto de saturación (tenía), le informé. (Me dijo) te mando médicos. A las 7 de la mañana del martes ya estaban los médicos cubanos y venezolanos", sostuvo.