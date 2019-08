Madre se fue a bailar, deja a bebé de 6 meses a cargo de hija y niño muere

CIUDAD DE LA PLATA, Uruguay.-Un bebé de seis meses murió durante la madrugada de ayer mientras estaba al cuidado de su hermana de 12 años. Al parecer, todo habría ocurrido después que su madre abandonara la vivienda para irse a bailar, según informaron fuentes policiales a Teledoce.

El hecho ocurrió en una casa del barrio Autódromo de Ciudad del Plata, en Ciudad del Plata, Uruguay. A eso de las seis de la mañana, la niña salió corriendo de la vivienda con su hermano en brazos y gritando por ayuda.

Una vecina, que prefirió no revelar su identidad, se acercó a la adolescente y tomó al pequeño para realizarle maniobras de resucitación, sin embargo, era demasiado tarde.

Ella decía que el niño no respiraba. ‘Ayuda, mi hermano no respira’, decía. La entré para casa, le hice los masajes de primeros auxilios al bebé, pero cuando tomé al niño ya me di cuenta de que el cuerpito ya estaba muy frío como para poder reanimarlo“, relató la mujer a Teledoce.