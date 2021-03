Madre muere en choque al proteger con su cuerpo a sus hijos gemelos de 5 años

ESTADOS UNIDOS.- Una madre de 29 años de edad perdió la vida al cubrir con su cuerpo a sus hijos gemelos de 5 años de edad durante el choque al vehículo en el que viajaban en Michigan, Estados Unidos.

De acuerdo a medios locales, la mujer identificada como Hillarie Galazka, se dirigía su casa ubicada en Licoln Park junto a sus pequeños hijos, cuando un conductor de 25 años de edad la embistió.

El hermano de la víctima, Jacob Galazka externó: Me alegro de que los bebés sobrevivieran a una tragedia para la familia. Todos aman a esos niños. Todos aman a Hillarie. Es una mujer hermosa, fuerte y de buen corazón, no se merecía esta muerte.

Fuentes policíacas revelaron que el hombre tras chocar el auto de la madre de familia, huyó del lugar, pero poco después fue encontrado en un hospital donde era atendido.

Según el peritaje, el conductor de 25 años, quien portaba una licencia vencida y tiene cinco suspensiones actuales, dos órdenes locales y dos condenas anteriores, excedió de velocidad al pasar por la rampa que le dio el ingreso a la carretera.

"Estoy devastada, no puedo creer que este hombre no estuvo en prisión durante toda su vida por todas sus órdenes. No puedo creer que estuviera detrás del volante a 90 millas por hora (más de 144 kilómetros por hora) en una camioneta", apuntó Jodie Kelley, madre de la joven.

Kelley narró durante una entrevista que su hija salvó con su cuerpo a sus nietos y fueron los últimos en ver por última vez sus ojos abiertos observándolos hasta su último aliento.

"Su cuerpo (de su hija) los salvó. Dicen que la vieron abrir los ojos y los miró y luego cerró los ojos, nunca los volvió a abrir. Lo recuerdan", subrayó.

El accidente de Hillarie ha causado conmoción en la población estadounidense, pues con su muerte, tres niños, los gemelos de 5 años y otro de 8 quedaron en la orfandad.