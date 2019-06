Madre interna a su hijo con retraso mental ‘para olvidar que existe’

“No puedo decirle esto a nadie, ni siquiera a mi terapeuta” inicia la declaración de una madre soltera mediante la página Reddit, quién decidió internar a su hijo de siete años con una severa discapacidad mental “para olvidar que existe”.

Comenta que estando embarazada, le dijeron que su hijo tendría Síndrome de Down, pero terminó en un raro trastorno de eliminación de cromosomas, el cual no quiso especificar.

“Él no parece tener ninguna conciencia y nunca lo ha hecho. Sus ojos están bloqueados en una posición, no responde al ruido, al tacto o al dolor. No es capaz de nada”.

La mujer contó que también es mamá de un niño de 12 años y que su esposo falleció hace tres en un accidente de trabajo, aunque ella está plenamente segura de que se suicidó debido a la condición de su hijo menor.

“No tuve un hijo imperfecto. No lo amo. No tiene personalidad, no hay nada que amar. Y, sin embargo, soy responsable de él".



En la confesión, relató que la “gota que derramó el vaso” fue descubrir el sufrimiento de su hijo mayor, cuando lo encontró golpeando y gritando a su hermano: “¡por eso no tengo madre! ¡Por eso no tengo padre! ¡Tú eres la razón por la que no puedo tener amigos! ¡Por eso no puedo hacer deporte! ¡Espero que te mueras!”.

Puede leer la confesión aquí

Comenta que ante la escena, en lugar de hacer algo, sólo observó. Dice sentirse muy feliz de liberarse del pequeño, quien se irá de casa el 29 del presente mes.

“Él respira, pero no está vivo. Él no sabe quien soy yo. Él no sabe quién es el hijo mayor. No tiene sentido de sí mismo, experiencia de vida o conciencia de lo que le rodea”.

La publicación en Reddit generó diversas reacciones en sus usuarios, sin embargo, fueron más las personas que la apoyaron y opinaron que tomó la mejor decisión.



Con información de Excelsior