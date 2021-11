Madre de familia prohíbe que hijas vean a sus abuelos por llamarlas "gordas"

ESTADOS UNIDOS.-Una mujer estadounidense prohibió que sus hijas sean vistas por sus abuelos ya que ellos las llamaban "gordas".

Arielle indicó que cada que visitaba la casa de sus suegros ellos criticaban el aspecto físico de las niñas, en especial a la hermana mayor.

Y las críticas no se quedaban hasta ahí, puesto que los abuelos se burlaban del corte de cabello de una de sus nietas y sugerían que no las vistieran con faldas "porque no iban bien con su peso".

Insultos contra sus hijas la llevaron a tomar esta decisión

Estos actos provocaron que Arielle decidiera romper los lazos familiares con ambos adultos mayores, específicamente el día en que el abuelo dijo que "la barriga de una de sus nietas era demasiado grande.

La decisión de esta madre de familia se viralizó en diversas plataformas de redes sociales, en donde la mayoría de los usuarios criticaron los comentarios de los abuelos mientras que algunas personas cargaron contra la protagonista de los hechos.