Madre da a luz a gemelos con diferentes tonos de piel: ¿Cómo se determina el color de piel en los bebés?

Una madre quedó atónita después de dar a luz a gemelos de un millón a uno con colores de piel completamente diferentes.

Chantelle Broughton, de 29 años, afirmó que regularmente le preguntan si sus bebés Ayon y Azirah son suyos después de que los dio a luz en abril del año pasado.

Después de que su hijo Ayon naciera en el Hospital de la Ciudad de Nottingham con piel clara y ojos verdes, Chantelle se sorprendió al dar a luz a su hija Azirah, que tenía una tez mucho más oscura y ojos marrones.

Tales nacimientos son tan raros que los expertos en genética los han estimado previamente en uno en un millón, informa el Daily Mail.

Chantelle, una enfermera auxiliar, dice que parece blanca pero es de raza mixta debido a que tiene un abuelo materno nigeriano, mientras que el padre Ashton, también de 29 años, es mitad jamaiquino y mitad escocés.

La madre de tres reveló que los gemelos no se veían muy diferentes entre sí al nacer, pero a medida que pasaban las semanas, la tez de la piel de Azirah comenzó a volverse "más y más oscura".

Ella dice que los gemelos tienen personalidades "totalmente opuestas", pero parecen llevarse bien entre ellos.

En entrevistas previas, Chantelle dijo que los gemelos atraen mucha atención cuando salen y bromeó mencionando que imagina que la gente cree que tienen padres separados.

Hasta ahora, Chantelle dijo que la gente reacciona positivamente a los gemelos, con muchas "ancianas" diciéndole que los gemelos son "hermosos".

Muchas veces la gente no quiere mencionarlo, pero cuando les decimos dicen que es una locura, ya que no lo ves muy a menudo… Sin embargo, no lo haría de otra manera, ciertamente es único".