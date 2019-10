Madre biológica de ‘niña sociópata’ niega versión de padres adoptivos

MYKOLAIV, Ucrania.- El caso de Natalia Barnett, la niña con enanismo acusada por su padres adoptivos de ser en realidad una adulta sociópata, dio un giro este martes al aparecer su madre biológica.

El medio DailymailTV se dio a la tarea de encontrar a la ucraniana Anna Volodymyrivna Gava, quien ya había ubicado a su hija al darse a conocer su historia en medios internacionales.

Anna, de 40 años, desmiente las acusaciones de Michael y Kristine Barnett, los padres adoptivos de Natalia quienes la abandonaron para mudarse a Canadá.

"Sé exactamente cuántos años tiene", dijo Anna, “esta chica es mi hija que nació hace 16 años”.

La mujer lamenta cómo acabo su hija, a quien dio en adopción por recomendación de los doctores, cuando se enteraron que nacería con una enfermedad.

“Déjala, no arruines tu vida” recuerda Anna, "dijeron que la bebé nunca tendría buena salud, que nunca podría moverse, que estaría encadenada a una silla o una cama".

La madre de Natalia recuerda el día en que dio a luz, el 4 de septiembre de 2003, fecha que los Barnett aparentemente cambiaron para que la menor fuese una adulta "de forma legal".

Anna se sintió obligada a entregar a su hija de inmediato debido a sus graves discapacidades.

“Sufrí durante más de un día para dar a luz. Los médicos me la enseñaron e inmediatamente me dijeron que la niña no debía ser llevada [a casa] porque tenía una patología compleja”.

Con tristeza, continuó: “[tenía] Patas pequeñas y cortas, brazos pequeños y cortos. Ella no tenía cuello. En pocas palabras, me dijeron que la dejara. Y eso fue todo. No vi a mi niña después de eso”.

Natalia fue adoptada cinco años después, asunto que le reportaron a Anna, a quien también le comentaron que las personas eran de Estados Unidos y pagarían por una cirugía de 80 mil dólares, algo que ella no podía haber hecho.

“Pensé que todo estaba bien con ella y resultó que no todo estaba bien”

Y secándose las lágrimas, dio un mensaje para Natalia: “Hija, perdóname por lo que sucedió hace 16 años. Visítame pronto para verte”.

“Te estamos esperando. Tienes dos hermanas y dos hermanos”.

El medio DailyMailTV logró localizar a Anna con documentos que indicaban que Gava Natalia Vadymivna nació el 4 de septiembre de 2003, hija de Gava Hanna Volodymyrivna.

Los mismos papeles indican que la menor fue "abandonada en el hospital # 1 de la ciudad de Mykolaiv debido al defecto en su sistema muscular óseo", sin que “sus padres u otros familiares la visitaran o estuvieran interesados en ella”.

El caso se ha vuelto internacional cuando, en un principio, Michael Barnett declaró que él y su entonces esposa Kristine habían cambiado legalmente la edad de la niña a 22 años en junio de 2012, y que su ex mujer le obligó que dijera a cualquiera que Natalia "se ve joven pero en realidad tenía 22 años”.

En su defensa Kristine, la madre adoptiva, dijo que la joven era una sociópata adulta que se hacía pasar por niña y que trató de matarlos.

“Tuvimos que esconder todos los objetos afilados” argumenta Kristine.

“La vi poner productos químicos, lejía, Windex algo así, en mi café y le pregunté, ¿qué estás haciendo? Ella dijo: "Estoy tratando de envenenarte".

Michael declaró que él y su esposa alquilaron un apartamento en Lafayette en julio de 2013 y, a pesar de saber que la niña no conocía a nadie en esa ciudad, la dejaron allí y se mudaron a Canadá, escribieron los investigadores en la declaración jurada.

El hombre agregó que, aparte de pagar el alquiler del departamento, no le brindaron apoyo financiero a la niña.

Ahora que ha comparecido Anna, la madre biológica de Natalia, insiste en el error de Kristine Barnett y señala que su hija es inocente.

“Me gustaría decirle a Natalia que realmente quiero verla. Espero que cuando cumpla 18 años vaya a Ucrania y me encuentre. Me gustaría abrazarla y disculparme” expresó Anna.



Con información de Daily Mail