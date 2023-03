Madeleine McCann: Policía de Polonia niega que Julia Wendell sea la niña desaparecida en 2007

POLONIA.- La policía de Polonia descartó las acusaciones de Julia Wendell, de 21 años, que se volvió viral tras afirmar en redes sociales que podría ser Madeleine McCann, niña británica desaparecida en 2007 durante unas vacaciones con su familia en Portugal, según informaron medios polacos.

Hace semanas Julia publicó en Instagram que podría ser la menor desaparecida, sin embargo, la policía negó que se tratara de ella.

“Según la policía, no hay evidencia de esto”, dice un artículo publicado por Gazeta, un medio polaco.

Las publicaciones de Wendell se viralizaron inmediatamente ayudadas por los rasgos similares que compartía la joven con McCann, además de contar que tuvo una niñez difícil con brechas que sus padres no están dispuestos a explicar.

Familia de Julia emite postura sobre el caso

Luego de la creación de una cuenta titulada @iammadeleinemccan donde defiende su caso, la joven pidió ayuda para contactar a Kate y Gerry McCann, padres de Madeleine, y quienes aun no pierden la esperanza de encontrar a su hija con vida. Dicha cuenta alcanzó más de un millón de seguidores, además de que incentivó la creación de miles de videos en TikTok donde se discuten y contradicen las evidencias que Julia ha proporcionado.

Por su parte, la familia de Julia Wendell emitió una respuesta donde afirma que no han sido sinceros sobre su educación y no se harán una prueba de ADN para demostrar su relación con ella, quien dice que no tiene muchos recuerdos de su infancia, pero señala un recuerdo de ella en una playa de arena blanca cuando era más joven.

Es obvio para nosotros como familia que Julia es nuestra hija, nieta, hermana, sobrina, prima e hijastra. Tenemos recuerdos, tenemos fotos”, dice un comunicado firmado por la familia de Julia.

La declaración agrega que Wendell también tiene estas fotografías porque supuestamente las tomó de la casa de su familia junto con su certificado de nacimiento, además también alega que Julia tiene antecedentes de enfermedad mental.

“Siempre tratamos de ayudarla a recuperarse. Julia es mayor de edad desde hace varios años. Ella se mudó de la casa. Ella rechaza el tratamiento, no toma medicamentos regularmente. Tampoco aprovechó la posibilidad de tratamiento en un muy buen centro de Polonia, que accedió a aceptarla. Estamos devastados por la situación actual. Al mismo tiempo, queremos declarar que no daremos entrevistas, publicaremos fotos, comentaremos artículos. Cualquier consulta o comentario debe enviarse al Defensor del Pueblo de la Jefatura de Policía Provincial de Wroclaw, que está llevando a cabo la investigación sobre Julia y a quien le hemos proporcionado todas las pruebas documentales necesarias en este caso”.

Tras sus declaraciones, Julia ha dicho que hablará con psicólogos o médicos para agregar credibilidad a sus afirmaciones.

¿Quién es Madeleine McCann?

Madeleine McCann desapareció del departamento donde se hospedaba con su familia durante unas vacaciones en Portugal en 2007 cuando sus padres fueron a un bar cercano y dejaron a la menor y a su hermano dormidos.

Las investigaciones de la policía señalan que Madeleine fue secuestrada, aunque hasta ahora lo que sucedió sigue siendo un misterio.

La desaparición de Madeleine McCann ha sido todo un misterio y ha estado en el interés del público de todo el mundo, y aunque se han presentado nuevas evidencias, el caso sigue sin resolverse.

“Ningún padre debería rendirse ante la desaparición de un hijo a menos de que tenga la certeza de que su hijo murió, y nosotros no tenemos ninguna evidencia”, dijo Gerry McCann, padre de Madeleine, en 2017.

