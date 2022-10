Lukashenko declara que Bielorrusia participa en la guerra del lado de Rusia

BIELORRUISA.- Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, confirmó que su país está tomando parte en la contienda Rusia-Ucrania. Desde el inicio del conflicto, el mandatario se había esforzado por mantener un discurso matizado con respecto a su grado de participación en la guerra, que él llama —al igual que Putin— una "operación militar especial". Ahora reconoce que participa del lado de Rusia.

“Participamos en ella; no lo escondemos. Pero no hemos matado a nadie: no hemos enviado militares a ninguna parte”, propuso Lukashenko