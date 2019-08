Lucero busca a su hermano, estaba en Walmart a la hora del tiroteo

El Paso, Texas.— Lucero esperaba reencontrarse con su medio hermano este sábado en El Paso, Texas; sin embargo, tiene más de 72 horas sin saber sobre su paradero y su más grande temor es que esté entre las víctimas mortales del tiroteo, aunque su nombre no figura en la lista de fallecidos ni de heridos.

Lucero Martínez radica en El Paso y el sábado se reencontraría con su medio hermano Jesús Romo, a quien tenía unos cinco años sin ver, pero que había viajado desde Aguascalientes.

Jesús llegó a El Paso a las 09:00 horas y le dijo a su hermana que pasaría al Walmart de Cielo Vista para hacer unas compras, pero el encuentro nunca ocurrió.

La mujer paseña acudió a los lugares adonde estaban llevando a los heridos, así como a los centros de información que estableció la policía con el fin de dar con el paradero de su hermano, pero hasta el momento no tiene noticias de él.



Parada junto a las ofrendas florales y cruces que han dejado en la escena del crimen los ciudadanos, con la voz entrecortada, pide ayuda a las autoridades para localizar a su hermano.



No sé nada de él y nadie me dice nada”, señala. Lucero asegura que ha estado tratando de contactar a su hermano vía telefónica, pero no ha tenido suerte, por lo que no puede evitar pensar que es una de las víctimas.