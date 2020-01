Los extraterrestres existen y ya pueden estar en la tierra: Helen Sharman, primera británica en el espacio

LONDRES.-Los extraterrestres existen y ya pueden estar en la tierra, pero simplemente no podemos verlos, dijo la primera británica en el espacio, la doctora Helen Sharman.

La mujer cosmonauta, de 56 años, declaró que "debe haber otros tipos de vida ahí fuera (otros planetas), ya que hay tantos miles de millones de estrellas y sistemas solares”.

Fue puesta en órbita por primera vez en 1991 como parte de un proyecto soviético, y pasó casi ocho días en el espacio a bordo de la estación espacial Soyuz TM-12 y Mir, antes de regresar a la Tierra.

"Hay tantos miles de millones de estrellas en el universo que debe haber todo tipo de formas de vida", dijo. "¿Serán como tú y yo, compuestos de carbono y nitrógeno? Quizás no".

Luego, Sharman agregó: "Es posible que estén aquí ahora y simplemente no podemos verlos".

Indicó que estar en el espacio "me enseñó que son las personas, no los bienes materiales, los que realmente importan".

Sharman fue seleccionada para el proyecto espacial ruso después de responder a un anuncio de radio de 1989 en busca de candidatos para el Proyecto Juno.

Después de 18 meses de entrenamiento riguroso en el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas Yury Gagarin en Star City, Rusia, fue lanzada al espacio durante ocho días.

No ha regresado al espacio desde entonces, y fue rechazada para Proyectos Espaciales con la Agencia Espacial Europea en 1992 y 1998.