Los 5 Mejores Jugadores de Tenis de Mesa de la Historia

Hablar de los mejores jugadores de tenis de mesa de la historia puede llegar a ser un tema bastante extenso y delicado.

Dependiendo del país y/o de la región y división, el ranking de los mejores jugadores de tenis varía enormemente.

Sin embargo, esta vez intentaremos dar una respuesta definitiva a quiénes son los 5 mejores jugadores de tenis de mesa basándonos en los siguientes parámetros:

Títulos ganados

Inteligencia espacial (aplicada al juego)

Influencia en el mundo del tenis de mesa

Potencia

Con las bases ya declaradas, comencemos el análisis de estos cinco jugadores de ping pong de todo el mundo.

5. Kong Linghui

Nacido el 18 de octubre de 1975, cuando apenas tenía 21 años, ganó la medalla de oro en la competencia de dobles masculina en 1996 junto a Liu Guoliang.

Cuatro años más tarde, ganó la medalla de oro en la competencia individual masculina y la medalla de plata en la competencia de dobles.

Fue así como se convirtió en el tercer jugador en lograr un Grand Slam.

Al cabo de unos años, muchos comenzaron a considerarlo el jugador de tenis de mesa más completo del mundo.

Tenía una gran consistencia tanto en el servicio como en las distintas técnicas.

Aunque había algunos que por este mismo detalle lo llamaban el Jack of all trades, master of none del ping pong.

No obstante, gracias al conocimiento que adquirió en Suecia, muchos jugadores chinos logran ahora destacar, analizando las formas y técnica de Kong.

4. Liu Guoliang

Siendo un año menor que Kong Linghui, Liu Guoliang se convirtió en el segundo jugador de ping pong en lograr el Grand Slam.

Su individualismo y pasión por el juego lo llevaron a convertirse hoy por hoy, en el mejor entrenador de tenis de mesa del mundo.

Es reconocido por su icónico estilo de juego penholder y recordado por sus ataques directos consistentes; además de tener el servicio de tenis de mesa más llamativo de todos.

3. Hugo Calderano

Bautizado como el mejor jugador de tenis de mesa de América, cuando se trata de apostarle a una joven promesa en el tenis de mesa del mañana, el brasileño de 24 años es el favorito de todos los occidentales.

En el año 2018, ganó la medalla de bronce en el ITTF World Tour Gran Finals en Corea del Sur, donde 13 de los 16 mesa tenistas eran asiáticos y los otros dos alemanes. Hugo era el único representante de América.

Entre sus grandes logros se lista su victoria contra el número uno del ranking chino Fan Zhendong y de su backhand con las dos manos contra Tomokazu Harimoto. Una jugada pensada para atacar donde por lo general, la única opción es defender.

2. Jan-Ove Waldner

Uno de los pocos jugadores del ping pong actual capaz de hacer temblar a toda la escuadra China como en antaño.

A pesar de ser sueco, se le conoce como el Mozart del tenis de mesa y, en china, como Läo Wä (el viejo Waldner) o también como Cháng Qing Shú (árbol de hoja verde) debido a su capacidad de mantenerse en competencia a pesar de sus 55 años.

La mayor arma de Waldner es y siempre ha sido: su elegancia.

Es capaz de realizar técnicas extremadamente complejas con una calma casi inhumana.

Jugadas que, a los ojos de los espectadores parecen jugadas sencillas, mientras que, para sus oponentes, se convierten en jugadas impredecibles debido a su lenguaje corporal pasivo.

Es por esta razón que muchos dicen que es la viva imagen de “su majestad” Roger Federer.

1. Ma Long

Actual campeón olímpico y mundial.

Ma Long es, a ojos del mundo, la sabiduría, técnica, esfuerzo y pasión por el deporte de toda una nación (china) condensada en un único jugador.

Ha sido capaz de mantenerse en el primer lugar del mundo por la mayor cantidad de tiempo en la historia (64 meses). Ha sido el único en conseguir 35 sets consecutivos, y el único en ganar 5 torneos del ITTF consecutivos.

En total, Ma Long posee 28 títulos del ITTF World Tour. Actualmente se le conoce como “El dragón que lo destruye todo a su paso” y posee el ataque con la mano derecha más poderoso del mundo del tenis de mesa.