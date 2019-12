Localizan con vida a bebé que fue raptado en 1964; vive en Michigan

CHICAGO.-Un bebé recién nacido que fue secuestrado en un hospital de Chicago en 1964 fue encontrado viviendo en la zona rural de Michigan 55 años después.

El bebé de Chester y Dora Fronczak, Paul, fue secuestrado del Hospital Michael Reese el 26 de abril de 1964.

Una mujer vestida de enfermera sacó al niño de la habitación de su madre y le dijo que lo llevaría a un médico, pero que nunca regresó.

Durante los siguientes dos años, el FBI y la policía local llevaron a cabo una búsqueda desesperada del niño.

El caso finalmente se cerró en 1966 cuando se notificó a las autoridades sobre un niño de dos años abandonado en un centro comercial de Nueva Jersey que se parecía al niño desaparecido.

Los Fronczaks se reunieron con el niño que creían que era su hijo, aunque su identidad no pudo confirmarse porque pasaron décadas antes de la invención de las pruebas de ADN.

El misterio parecía resuelto, pero 47 años después, las pruebas de ADN mostraron que no eran familia.

El niño de Nueva Jersey, que ahora también se llama Paul Fronczak, se sometió a pruebas de ADN en 2013 y descubrió que no era el hijo biológico de Chester y Dora Fronczak.

Le dijo al Chicago Tribune ese año que se había preguntado por qué no se parecía a las personas que creía que eran sus padres.

Ahora es un hombre casado que trabaja como administrador de la universidad y vive en Henderson, Nevada.

"Realmente siento en mi corazón que el verdadero Paul Fronczak está vivo y bien, y nada me haría más feliz en esta vida que encontrar al verdadero niño secuestrado y, al mismo tiempo, no me importaría saber quién soy ", le dijo Fronczak, radicado en Nevada, al Chicago Tribune en 2013.

El FBI decidió ese año reabrir su investigación sobre la desaparición de Fronczak, luego de localizar archivos de evidencia originales de la investigación de 1964.

El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados también lanzó una imagen de progresión de edad de cómo se vería ahora el verdadero Paul Fronczak.

Así fue que de nuevo comenzó la búsqueda del verdadero Paul Fronczak.

Hoy afirman que fue encontrado después de rastrearlo hasta un pequeño pueblo de Michigan, donde vive con un nombre diferente.

El hombre no ha sido nombrado por la cadena WGN, que fue quien dio la primicia, ya que sigue siendo víctima de un delito.

Le dijo a WGN que estaba al tanto de la evidencia de que era el mismo niño secuestrado del hospital de Chicago hace medio siglo.

"Podemos decirle que el adulto Paul Fronczak vive en Michigan y ha sido informado de su verdadera identidad", dijo un informe del 12 de diciembre.

WGN dijo esta semana que había hablado con el hombre.

El hombre, que pidió no ser identificado, se dio cuenta hace varios meses de la evidencia que lo señalaba como el niño desaparecido y estaba tratando de aceptar las revelaciones, informó WGN.

En 1966, un niño fue encontrado abandonado en Nueva Jersey, y las autoridades policiales dijeron en ese momento que tenía las orejas como las del bebé secuestrado en Chicago. Los Fronczaks creían que él era su hijo perdido hace mucho tiempo.

"Ese es mi bebé. Es Paul ", dijo la madre en ese momento.

El FBI no ha confirmado si el hombre en Michigan es Paul Fronczak, pero el portavoz Siobhan Johnson dijo en un comunicado:

“Hace varios años, el FBI reabrió la investigación sobre la desaparición de Paul Joseph Fronczak. Nuestra investigación sobre este asunto continúa mientras seguimos con todos los contactos. Pedimos privacidad a las víctimas mientras continuamos investigando los hechos que rodean este caso".

Ni Paul Fronczak ni Dora Fronczak pudieron ser contactados para hacer comentarios el jueves.

Chester Fronczak murió en 2017. En 2013, después de los resultados de las pruebas de ADN, Dora Fronczak dijo que no tenía interés en ser entrevistada: "Pasamos por esto una vez, y ciertamente no queremos volver a pasar por esto".