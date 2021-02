Localizan a sospechoso de rociar químico a policía que murió en asalto al Capitolio

WASHINGTON, D.C.- Los detectives federales que investigan la muerte de un policía del Capitolio de Estados Unidos, durante los disturbios del 6 de enero, han localizado a un sospechoso que aparece en un video rociando una sustancia química sobre el agente antes de que se desplomara y muriera, informaron a The Associated Press dos personas familiarizadas con el caso.

El FBI consiguió un video que muestra a la persona rociando a Brian Sicknick y a otros agentes de la ley durante los disturbios del 6 de enero, agregaron las fuentes.

Sin embargo, advirtieron que los agentes federales aún no han identificado al sospechoso por su nombre y que el acto no ha sido vinculado directamente con la muerte de Sicknick.

La idea de que Sicknick murió tras ser rociado con un producto químico irritante ha surgido en las últimas semanas como una nueva hipótesis en el caso.

Los investigadores creían inicialmente que Sicknick fue golpeado en la cabeza con un extintor de fuego, según las declaraciones recopiladas al principio de la investigación, indicó una de las personas y otro oficial de la ley informados sobre el caso, pero a medida que han recopilado más pruebas, la teoría del caso ha evolucionado y los investigadores creen ahora que durante el motín Sicknick pudo haber sido atacado con una sustancia química, posiblemente un aerosol contra osos, lo que pudo haber contribuido a su muerte, dijeron las autoridades.

Las personas dijeron que no podían dar públicamente los detalles de una investigación en curso, por lo que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Sicknick murió después de defender el Capitolio contra la turba que irrumpió en el edificio mientras el Congreso votaba para certificar la victoria electoral de Joe Biden sobre Donald Trump. Se produjo después de que Trump instó a sus seguidores en el National Mall, el parque de los monumentos nacionales, a “luchar como demonios” para revertir su derrota.