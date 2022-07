“Lo siento, Pedro, me llevo a mis hijos”: Latina que asesinó a sus hijos en Connecticut sufría depresión

DANBURY, Connecticut.- Sonia Loja, la inmigrante ecuatoriana de 36 años que asesinó a sus tres hijos en Connecticut y luego se suicidó dejó una carta a su esposo Pedro Panjón, además de que se informó que sufría de depresión.

Lo siento, Pedro, me llevo a mis hijos”, escribió la mujer antes de estrangular a sus hijos y ahorcarse.

El homicidio ocurrió el miércoles pasado en su casa ubicada en Danbury, donde también cuidaba niños ajenos, aunque no tenía licencia para hacerlo.

Sonia lucho contra la depresión durante mucho tiempo

Digna Naulaguari, prima de Pedro, contó al New York Post, que Sonia sufrió depresión durante mucho tiempo, además de que días antes de quitarse la vida había estado llorando por el cierre de su negocio de cuidado infantil.

Naulaguari afirmó que Loja no pudo tratar su depresión debido a que no contaba con seguro de salud, y era “demasiado caro ir al médico”.

No obstante, su esposo no vio alertas de que podía ocurrir la tragedia, y fue hasta el miércoles que llegó a casa luego del trabajo cuando notó que algo andaba mal porque ninguno de sus hijos salió corriendo a recibirlo como era costumbre, según familiares.

“Me siento terrible. No había nada malo en cómo actuaba Sonia”, dijo su esposo.

Padre encontró a sus tres hijos sin vida

Naulaguari relató que al llegar a casa Panjón encontró la puerta cerrada con llave, algo que no era común, y al sentir que algo andaba muy mal entró corriendo a la cocina y tras dejar su lonchera encontró la carta de suicidio, la cual consta de dos páginas, pero al leer la primera línea la apartó inmediatamente y hasta el momento no la ha leído por completo.

Panjón, quien trabaja como paisajista y carpintero, corrió hacia una habitación y encontró a su hijo de 12 años y a su hija de 10 años con cables alrededor del cuello. Respecto al niño de 5 años, este estaba en otra habitación con un cordón alrededor del cuello.

“Le quitó los cables, con la esperanza de escuchar vida, pero ya era demasiado tarde”, narró Naulaguari.

Angustiado, el padre intentó llamar a la policía al no encontrar a su esposa, pero como tenía dificultades para entender al despachador que atendió su llamada, salió al patio a pedir ayuda a un vecino, sin embargo, se desplomó en el suelo y fue llevado a un hospital.

Encuentran cuerpo de Sonia Loja en cobertizo

Al llegar a la casa, policías encontraron a Sonia colgada en el cobertizo.

De acuerdo con la prima de su esposo, fueron los problemas por su negocio ilegal y las dos citaciones que tuvo, lo que complicó su salud mental.

Tan solo el lunes pasado, Loja se había comunicado con su hermana que vive en Westchester para decirle que no había dormido en varios días debido a que estaba “bajo mucho estrés”, por lo que su hermana prometió visitarla este fin de semana.

“Ayer por la mañana (miércoles), justo antes de las 10, un tipo vino a dejar a su hijo y ella llegó a la puerta y dijo: ‘No, lo siento, no puedo verlo hoy’. Había llamado a todos los demás padres de los niños que ella cuidaba (…) para decirles que no vinieran ese día”, dijo su vecino Elvis Espinal al New York Post.

De acuerdo con el Diario NY, la Oficina del Médico Forense de Connecticut informó que Loja murió por ahorcamiento.