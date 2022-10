Liz Truss es ahora un caso de estudio en liderazgo deficiente

REINO UNIDO.-Los líderes son observados. Son escudriñados. Si no le gusta la idea de ser responsable y tener que responder por sus acciones, entonces un rol de liderazgo probablemente no sea para usted.

“No sé si esos pensamientos se le han ocurrido alguna vez a Liz Truss, quien sigue siendo, en el momento de escribir este artículo, la primera ministra de Gran Bretaña. Pero tal vez la verdad está empezando a caer en la cuenta de ella. Ha elegido el momento y el lugar equivocados para descubrir que el liderazgo puede no ser lo suyo”, dice Stefan Stern, profesor invitado de prácticas de gestión en Bayes Business School en la Universidad de Londres

A medida que asciende en una organización, habrá mayores recompensas para acompañar una mayor responsabilidad. La llamada “teoría del torneo” de la vida organizacional explica bastante bien este proceso.

Pero con esas recompensas y responsabilidades viene una mayor exposición a la crítica y el escepticismo. Como dice el crudo dicho: “Cuanto más alto sube un mono, más se puede ver su trasero”. El tipo de errores con los que Truss pudo salirse con la suya o reírse como una figura más joven no pueden descartarse tan fácilmente ahora que, por el momento, es la primera ministra.

Truss se ha convertido rápidamente en un caso de estudio en el fracaso del liderazgo. ¿Cuáles han sido sus errores más evidentes?

Ha confiado demasiado en su capacidad, suponiendo con bastante ligereza que los fragmentos de sonido y las declaraciones repetidas son una forma adecuada de ejercer el liderazgo. Ha puesto demasiado peso en la ideología simplista del libre mercado que la inspira pero no convence a los demás. La emocionada teoría de los think tanks se ha estrellado contra una realidad complicada y menos predecible.

Se ha enamorado de la mitología que rodea el tiempo de Margaret Thatcher en el cargo, creyendo en la historia superficial de su enfoque decidido y sin reconocer la verdad más sutil sobre cuán adaptable y flexible podría ser.

Sobre todo, Truss no ha logrado “confrontar los hechos brutales” de su situación, una tarea que se considera crucial para un buen liderazgo.

 

A ella y a su (ex) canciller se les advirtió que los recortes de impuestos no financiados a una escala tan grande causarían un profundo nerviosismo en los mercados financieros. Rechazó el consejo y despidió al principal funcionario del Tesoro, Tom Scholar, que tenía mucha experiencia y sabios consejos que ofrecer.

Ella y Kwasi Kwarteng se negaron a obtener el apoyo de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, un organismo presentado por su propio partido conservador, para brindar mayor tranquilidad a los mercados. De una manera obstinada y francamente infantil, supuso que podía rechazar los consejos de los expertos y enfrentarse a las fuerzas masivas del capital internacional. Ella estaba equivocada.

El chivo expiatorio es una mala estrategia

Despedir a Kwarteng como canciller (a pesar de que ella fue coautora y defendió sus políticas) puede ser un negocio normal en lo que respecta a la política. Pero no es el acto de un líder que debe esperar que se le confíe o respete. Hubo una sensación, durante su débil e inadecuada conferencia de prensa que siguió al despido, de que tal vez la propia Trus estaba comenzando a reconocer que se estaba quedando corta en lo que se necesitaba en su papel.

FOTO DE ARCHIVO: El ministro de Hacienda británico Kwasi Kwarteng se ajusta las gafas durante la conferencia anual del Partido Conservador del Reino Unido en Birmingham, Reino Unido, el 3 de octubre de 2022. REUTERS/Toby Melville

“Corresponderá a los psicólogos o amigos cercanos, más que a los estudiantes de liderazgo como yo, explicar por qué Truss ha tenido tantas dificultades para comprender la realidad de la situación a la que se enfrentaba. Ahora, tal vez, finalmente ha comenzado a ver cuánto más difícil era todo de lo que imaginaba. Pero es demasiado, demasiado tarde”, indica Stern.

“El liderazgo no debe ser un viaje del ego o visto como una especie de juego. No es un patio de recreo para experimentos ideológicos. Se trata de hacer una contribución y dejar a su organización mejor posicionada para enfrentar el futuro. El liderazgo, finalmente, no se trata de ti, se trata de todos los demás. Me temo que Liz Truss no entendió mucho de esto en absoluto, y ahora le costará tanto su trabajo como su carrera política”, finaliza.

Artículo original publicado en The Conversation