Líder ultraderechista celebra el asalto al Capitolio de EU y prevé más acciones

WASHINGTON.- Enrique Tarrio, el líder del grupo ultraderechista estadounidense Proud Boys, alabó el asalto al Capitolio de Washington de este miércoles y advirtió de la posibilidad de que se lleven a cabo acciones parecidas en otros edificios públicos de EU.



En una conversación telefónica con The Wall Street Journal, Tarrio afirmó que este tipo de acciones "seguirán pasando" si el presidente electo del país, Joe Biden, y el partido demócrata no escuchan al sector de la población que tiene dudas sobre la legitimidad de las últimas elecciones del país.



"Ya sea el Capitolio hoy, o un capitolio estatal mañana, o cualquier otro edificio gubernamental, probablemente se va a ver", dijo desde una habitación de un hotel a las afueras de Baltimore (Maryland), donde siguió los disturbios de este miércoles después de ser arrestado en Washington y tras prohibirle las autoridades asistir a la manifestación en apoyo al presidente Donald Trump.



"Yo no quiero que pase, pero afortunadamente esto es un recordatorio para estos políticos de que trabajan para nosotros. Nosotros no trabajamos para ellos", agregó.

Un juez prohíbe al líder de los Proud Boys, Enrique Tarrio, entrar en el Distrito de Columbia (Washington) tras ser acusado de vandalizar pancartas del movimiento Black Lives Matter y de estar en posesión de revistas sobre armas de fuego de alta capacidad.https://t.co/fr90PQ5bvM — Bricio Segovia (@briciosegovia) January 6, 2021



Sin embargo, en las redes sociales aplaudió el asalto: "Orgulloso de mis Chicos y de mi país", dijo en un juego de palabras con el nombre del grupo de extrema derecha al que lidera, los Proud Boys (Chicos Orgullosos). "No se vayan", agregó.



Este lunes, Tarrio, de origen cubano, fue detenido cuando llegó a la capital estadounidense desde Miami, donde vive, por cargos relacionados con la quema de una banderola con el lema "Black Lives Matter" ("Las vidas negras importan") que retiró el mes pasado de una iglesia histórica negra en la ciudad.



El líder del grupo ultraderechista, que fue liberado el martes por orden de la juez Renee Raymond, enfrenta un cargo de destrucción de propiedad, un delito menor, además de otros dos cargos por posesión de cargadores de armas de fuego con capacidad extra para balas, según fuentes policiales citadas por el diario The Washington Post.



Según Tarrio, entre 2.000 y 2.500 miembros de "Proud Boys" asistieron a las protestas de este miércoles en Washington, aunque señaló que desconoce si alguno de ellos participó en el asalto del Capitolio.



"La gente va a volver aquí para la investidura (de Joe Biden)", afirmó. "Puede ser que aparezcamos. No lo hemos decidido aún".