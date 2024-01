Líder de Hezbollah advierte que el bombardeo estadounidense en Yémen convertirá al Mar Rojo en un campo de batalla

LÍBANO.- El líder del grupo chiita libanés Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, afirmó este domingo que los bombardeos estadounidenses contra los milicianos hutíes respaldados por Irán en Yemen podrían poner en peligro la seguridad del Mar Rojo, convirtiéndolo en un campo de batalla.

Nasrallah dijo en un discurso televisado: 'Lo que hicieron los estadounidenses en el Mar Rojo perjudicará toda la navegación marítima. La seguridad se ha visto afectada'", destacando el posible impacto en los barcos no relacionados con el conflicto, convirtiendo el mar en un escenario de conflicto.

Incluso los barcos que no van a Palestina, incluso los barcos que no son israelíes, incluso los barcos que no tienen nada que ver con el asunto, porque el mar se ha convertido en un teatro de luchas, misiles, drones y barcos de guerra".