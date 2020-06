Liberan a casi 600 trabajadores tras meses encerrados en fábrica en Nigeria; les impidieron salir por temor a contagio de Covid-19

KANO, Nigeria.- Este martes se dio a conocer que las autoridades de Nigeria han liberado a casi 600 empleados que se encontraban encerrados cerca de 90 días en una planta de arroz, en la ciudad septentrional de Kano.

Esto, en el marco de la pandemia por Covid-19 y las medidas para evitar su contagio. AbAbdullahi Haruna Kiyawa, vocero de la Policía, informó que en el rescate fueron arrestados cuatro trabajadores administrativos de la fábrica y el comienzo de una carpeta de investigación.

De acuerdo al diario nacional "The Premium Times", Haruna Kiyawa declaró "Hemos encontrado a muchos trabajadores encerrados y esclavizados en la fábrica". Por otra parte, el director de la planta apuntó que no tenía conocimiento de los hechos.

El medio nigeriano entrevistó a los trabajadores, siendo que narraron que el molino los amago con despedirlos si se iban a sus viviendas ante el temor de que se infectaran con el virus SARS-CoV-2.

Uno de ellos detalló que estuvo desde el 23 de marzo privado de su libertad. Otro añadió que su familia lo visitaba, inclusive sólo para verlo desde fuera de la fábrica.

Europa press contó con el testimonio de un empleado:

Nos engañaron para que nos quedáramos en la fábrica durante cinco días, luego siete, luego dos semanas y después un mes. Hemos estado detenidos más de tres meses. Hay cerca de 600 trabajadores y dormimos en unas condiciones muy malas".

Karibu Yahaya Kabara, integrante de la Red Global de Derechos Humanos, describió como "descorazonador" la visita de inspección que realizo "Donde la empresa mantuvo a estas personas no es adecuado ni para los animales; sus comidas no eran suficientes y no había medicamentos para los que se pusieron enfermos", indicó la BBC.

Previamente, en marzo el Gobierno solicitó a las compañías la suspensión de actividades como parte de las medidas ante el coronavirus. Hasta el momento, según cifras de los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC), adscritos a la Unión Africana (UA), en Nigeria se registran 525 decesos y 20 mil 919 casos confirmados de la enfermedad.

Con información de Europa Press