Lecanemab: ¿Qué se sabe sobre el fármaco que podría ayudar a combatir el Alzheimer?

LONDRES, Inglaterra.- Expertos estudian un nuevo fármaco para combatir el Alzheimer que podría marcar un antes y un después en el tratamiento eficaz contra la enfermedad.

Según investigaciones, el Lecanemab logra detener el deterioro de la memoria, así como los problemas de pensamiento que sufren los pacientes durante las primeras etapas.

El ensayo del medicamento que se administra quincenalmente a través de una inyección y ya se encuentra en fase tres, arrojó resultados que muestran el desacelero en la progresión de la enfermedad hasta un 27% después de 18 meses.

De acuerdo con Daily Mail, el Lecanemab elimina la acumulación de amiloide, placas tóxicas en el cerebro, que se cree causan el Alzheimer.

Han participado más de mil personas en el ensayo

Por su parte, el farmacéutico Eisai, con sede en Tokio, y que cuenta con los derechos del fármaco, junto con la firma estadounidense Biogen, informaron en septiembre pasado los resultados iniciales de un ensayo realizado en mil 795 participantes con Alzheimer temprano.

Desde entonces, los resultados completos del estudio se publicaron en The New England Journal of Medicine, donde los expertos aclamaron como una prueba muy esperada que el Alzheimer se puede tratar.

El profesor John Hardy, líder de grupo del Instituto de Investigación de la Demencia del University College London, declaró que "Este ensayo es un primer paso importante”, además de que cree que “representa el principio del fin".

La teoría del amiloide existe desde hace 30 años, por lo que ha tardado mucho en llegar. Es fantástico recibir esta confirmación de que hemos estado en el camino correcto todo el tiempo, ya que estos resultados demuestran de manera convincente, por primera vez, el vínculo entre la eliminación de amiloide y la desaceleración del progreso de la enfermedad de Alzheimer. El primer paso es el más difícil, y ahora sabemos exactamente lo que debemos hacer para desarrollar medicamentos efectivos. Es emocionante pensar que el trabajo futuro se basará en esto, y pronto tendremos tratamientos que cambiarán la vida para abordar esta enfermedad", dijo Hardy.

Conclusión del ensayo es positiva, experto

Ante estos resultados, Bart De Strooper, director del instituto, mencionó que “la conclusión general es extremadamente positiva”, pues el “ensayo demuestra que la enfermedad de Alzheimer se puede tratar”.

No obstante, los expertos advirtieron que los funcionarios del Reino Unido tienen mucho que hacer para prepararse y entregar el medicamento, siempre que se obtenga la aprobación regulatoria.

¿Cómo saber si hay amiloide en el cerebro?

De acuerdo con los investigadores, hay dos formas de saber si hay amiloide en el cerebro: un escáner cerebral o una prueba de biomarcadores que actualmente se realiza a través de una punción lumbar.

Si bien un análisis de sangre está en el horizonte, los servicios de demencia deben confiar en las pruebas actuales que son costosas y pueden tener largas listas de espera.

Los pacientes privados y los que viven cerca de los grandes servicios de demencia pueden acceder a estas pruebas de diagnóstico, pero la gran mayoría del público no puede, dijeron los expertos.

Sin embargo, mientras no haya cambios en el servicio de diagnóstico, los pacientes en lista de espera para recibir el medicamento podrían verse afectados al dejar de ser elegibles debido a que el tratamiento solo puede administrarse en la etapa temprana, por lo que al avanzar la enfermedad ya no serían elegibles.

Aunque los investigadores indican que también deben estudiarse los efectos adversos de este tratamiento, todos concuerdan en que este descubrimiento ayudará en un futuro a que los pacientes con Alzheimer “puedan tener más tiempo con sus seres queridos”.