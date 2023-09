Las oscuras empresas chinas que controlan partes del territorio de Camboya

BBC/JONATHAN HEAD La familia de Som Thy es una de las que fueron expulsadas de sus hogares para dar paso al desarrollo inmobiliario.

La carretera atraviesa el bosque como una cinta negra y llega hasta el mar y hasta lo que debe ser uno de los proyectos turísticos más grandes del mundo.

Quince años después del inicio de las obras, todavía no se puede ver mucho del Dara Sakor Seashore Resort, proyectado en el sur de Camboya.

Es un plan urbanístico grandioso de una empresa china para construir una ciudad turística autónoma con aeropuerto internacional, puerto de aguas profundas, centrales eléctricas, hospitales, casinos y villas de lujo.

Algunos creen que es “una colonia china”. Según la compañía es un lugar para "fiestas y banquetes".

El aeropuerto aún está sin terminar. Frente a una carretera sin asfaltar y rodeado por una obra en construcción, se eleva un solo casino con un hotel de cinco estrellas y apartamentos adjuntos muy cerca del mar.

Como negocio turístico apenas ha comenzado. Pero ya ha tenido un impacto perjudicial en uno de los entornos naturales más ricos de Asia y en las miles de personas que viven allí.

La huella económica de China en Camboya eclipsa ahora la de cualquier otro país. Los números revelan que el gigante asiático proporciona la mitad de toda la inversión directa y la mayor parte de la ayuda exterior.

Camboya es un socio entusiasta de la Nueva Ruta de la Seda (oficialmente Iniciativa de la Franja y la Ruta, BRI, por sus siglas en inglés), la estrategia del presidente Xi Jinping para expandir una infraestructura construida y financiada por China en todo el mundo.

Mucho de esto es claramente beneficioso. Pero gran parte de la inversión china es especulativa, apresurada y mal planificada.

La alguna vez tranquila ciudad costera de Sihanoukville, por ejemplo, al otro lado de la bahía de Dara Sakor, se transformó en apenas unos años en un enorme sitio de construcción para satisfacer la demanda china de casinos.

Provocó una ola de criminalidad y luego el colapso de la economía relacionada con el juego durante la pandemia de covid, dejando la ciudad llena de torres vacías y a medio construir.

Hay buenas razones para temer que Dara Sakor pueda sufrir problemas similares.

"Es como hornear sin harina", dice Sophal Ear, académico camboyano de la Universidad Estatal de Arizona.

"No se puede confiar en prácticas insostenibles para lograr el desarrollo sostenible. ¿Qué pasa con la burbuja inmobiliaria china? Cuando China estornude, Camboya se resfriará".

Desarrollo al estilo Hun Sen

Dara Sakor es el tipo de desarrollo favorecido por el ex primer ministro de Camboya Hun Sen.

Tiene una escala masiva, pero fue concebido en casi total secreto. La BBC descubrió que hubo una evaluación mínima del impacto ambiental o humano.

Las empresas chinas involucradas proporcionan muy poca información sobre sí mismas y en ocasiones tienen antecedentes dudosos.

El proyecto también ha sembrado sospechas internacionales sobre otros objetivos que China podría tener en esta parte de Camboya.

El enfoque de China de "no hacer preguntas" respecto de las ayudas y la inversión atrajo a Hun Sen, un autoproclamado hombre fuerte que, después de poner fin a tres décadas de guerra y revolución devastadoras en los años 90, impulsó un crecimiento vertiginoso para ayudar a su país a ponerse al mismo nivel que sus vecinos.

Pero gran parte de este crecimiento se ha logrado otorgando generosas concesiones, en particular enormes parcelas de tierra, a cargos amigos y empresas extranjeras.

"No hay instituciones", dice Sebastian Strangio, quien ha escrito el que quizás sea el libro definitivo sobre la Camboya de Hun Sen. "El sistema se basa en mantener contenta a la gente poderosa", agrega.

Solo US$1 millón

El proyecto Dara Sakor se remonta a principios de 2008, cuando UDG, una empresa constructora privada china con sede en la ciudad norteña de Tianjin, consiguió un contrato de arrendamiento de 99 años (el plazo máximo permitido según la ley camboyana) con un único depósito de US$1 millón.

Se trataba del derecho a desarrollar 36.000 hectáreas inicialmente, a las que se agregaron 9.000 más posteriormente.

A la UDG no se le exigió pagar nada más durante 10 años, y después de eso sólo un mísero millón de dólares al año: un acuerdo sorprendentemente generoso para el control de una quinta parte de toda la costa de Camboya.

Como el terreno estaba dentro del parque nacional Botum Sakor y excedía con creces el límite legal de 10.000 hectáreas para cualquier proyecto, habría sido muy controvertido si llega a salir a la luz pública.

Pero como no se publicó información sobre el acuerdo en ese momento, no hubo discusión al respecto en los medios camboyanos.

Som Thy, un pescador local, llevó a la BBC en su motocicleta por senderos arenosos a través del bosque para ver dónde vivía.

Su casa está dentro del área de la UDG. Gran parte de la cubierta arbórea ya ha desaparecido. En algunos lugares todavía quedan algunos solitarios árboles gigantes, rodeados por un páramo desnudo.

20% menos de bosques primarios

BBC/ BENJAMIN BEGLEY Ha habido que destrozar parte del parque nacional para construir la carretera que lleva al resort.

Desde 2008, el parque nacional ha perdido casi el 20% de sus bosques primarios, según la ONG Global Forest Watch.

Más de 1.000 familias han sido desarraigadas y obligadas a abandonar sus aldeas. Una de esas familias era la de Som Thy.

"Se me llenan los ojos de lágrimas al verla así, cubierto de maleza", dijo, mirando lo que solía ser su casa y sus campos de arroz.

Aún quedaban algunos anacardos del huerto del que dependía su familia para complementar sus ingresos procedentes de la agricultura y la pesca.

Al igual que los demás habitantes de los 12 pueblos desplazados por Dara Sakor, Som Thy fue trasladado en 2009 a una pequeña casa de madera construida por la empresa a varios kilómetros de la costa.

En esos primeros años hubo muchas protestas. Hoy en día, Som Thy forma parte de un pequeño grupo que todavía se niega a aceptar el paquete de compensación ofrecido por la empresa.

Dice que es imposible ganarse la vida con las pequeñas parcelas de tierra que les han dado y que las sumas de dinero que les han ofrecido son sólo una fracción del valor real de sus tierras originales.

A veces regresa a Dara Sakor para salir a pescar en su bote. También ha viajado a Tailandia en busca de trabajo.

Su continua oposición al proyecto significa que no puede conseguir un trabajo, como lo hizo su hermano, en las obras de construcción alrededor del casino.

Sin evaluaciones de impacto medioambiental

UDG ha elaborado algunos folletos deslumbrantes para posibles inversores, con imágenes seductoras de campos de golf bien cuidados, hileras ordenadas de villas y familias felices disfrutando del ocio junto al mar.

Hay complicados mapas que muestran las diferentes partes de esta ciudad modelo de vacaciones: la Zona Nueva de la Ciudad de Ciencia y Educación (Science and Education New Town Zone), el Centro de la Ciudad del Comercio Mundial (World Trade City Center) y la Zona de Bosque y Elegancia (Forest and Elegance Zone).

Idílicas imágenes muy lejos de los bosques devastados, las personas desplazadas y las carreteras y edificios a medio terminar que todavía se ven hoy.

Según la organización ecologista china GEI, que publicó un estudio detallado sobre Dara Sakor en 2016, no hay pruebas de que la empresa haya realizado evaluaciones de impacto medioambiental, como exige la legislación camboyana.

El GEI tampoco pudo encontrar información sobre cómo las áreas de bosques, que supuestamente estaban protegidos, fueron recalificados como terrenos aptos para desarrollos inmobiliarios. GEI dice que presentó sus preocupaciones a la UDG.

"No respondieron a estos puntos", dijo a la BBC el director del programa, Ling Ji. "Simplemente insistieron en que habían seguido todas las leyes y regulaciones pertinentes. No ven el problema. Esto tiene un efecto muy negativo en la imagen de China. Muchos países pensarán que las empresas chinas están aquí sólo para saquear recursos".

"Las empresas chinas no tienen la conciencia o la capacidad de manejar quejas locales en otros países, porque en China siempre son tratadas por el gobierno local. En el extranjero, es muy diferente. Esto todavía es un proceso de aprendizaje para ellos", agregó.

La influencia china

La magnitud del proyecto también ha hecho sonar las alarmas en Estados Unidos.

En 2020, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a la UDG, citando abusos de derechos humanos contra los desalojados de sus aldeas, pero también el posible uso militar del nuevo aeropuerto por parte de China.

Tiene una pista mucho más larga de lo necesario para los aviones más pequeños que se espera que operen en un destino turístico bastante remoto.

Estados Unidos ya estaba preocupado por una base naval cerca de Sihanoukville que se está renovando con financiación estatal china y que Washington cree que puede ser utilizada en el futuro por la Armada china.

Estados Unidos se ha mostrado cada vez más incómodo con la infraestructura construida por China debido al énfasis de Xi en el uso dual civil-militar -lo que China llama "fusión militar-civil"- en su planificación económica, y al requisito oficial de que los proyectos chinos en el extranjero cumplan con los estándares militares.

"La República Popular China ha utilizado los proyectos de UDG en Camboya para promover sus ambiciones de proyectar poder a nivel mundial", decía la declaración que acompaña a las sanciones.

La UDG calificó las sanciones de injustificadas.

La compañía dice que Estados Unidos está actuando basándose en "hechos y rumores fabricados", afirmando que "siempre siguió religiosamente los procedimientos requeridos por la ley" y que quienes vivían dentro de su concesión eran colonos ilegales.

Dice que el aeropuerto se está construyendo a esta escala para hacer de Dara Sakor un "centro de transporte global".

Cifras asombrosas

La empresa ha respaldado sus afirmaciones con algunos objetivos muy ambiciosos.

Para 2030, según el sitio web de la compañía, espera tener 1,3 millones de residentes a largo plazo y casi siete millones de turistas que visiten el país cada año, proporcionando empleo a un millón de personas.

Estas son cifras asombrosas teniendo en cuenta que las llegadas de turistas a toda Camboya todavía están muy por debajo del máximo de seis millones alcanzado en 2019.

UDG también discrepó con la descripción que Estados Unidos hace de ella como una entidad de propiedad estatal: somos una empresa de propiedad privada, dijeron.

Puede que esto sea cierto, pero ha habido un fuerte respaldo de las agencias estatales chinas desde las primeras etapas del proyecto.

El principal organismo de planificación económica de China, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, dio su aprobación incluso antes de que se firmara el acuerdo y ha seguido de cerca los avances.

El jefe del Partido Comunista en Tianjin, Zhang Gaoli, también participó desde el principio y viajó a Camboya a finales de 2008 para participar en la ceremonia de firma del contrato.

Más tarde, Zhang se convertiría en uno de los líderes más importantes de China y, desde 2015, dirige la Iniciativa (BRI).

Aunque Dara Sakor es cinco años anterior a la BRI, ahora se describe oficialmente como un proyecto modelo de la iniciativa.

Lazos con altos cargos

La UDG también ha establecido estrechas relaciones con figuras importantes del partido gobernante camboyano.

Ha realizado varias donaciones importantes a la Cruz Roja Camboyana, dirigida por la esposa de Hun Sen, Bun Rany, y donó un millón de dólares para financiar la construcción de un monumento que glorifica los logros de Hun Sen.

Tiene vínculos particularmente estrechos con el ex ministro de Defensa Tea Banh, que encabeza una de las facciones políticas más poderosas de Camboya.

Sin embargo, la empresa proporciona muy poca información sobre sus finanzas, lo que dificulta evaluar su capacidad para ejecutar un proyecto de esta magnitud.

Una de las pocas inversiones conocidas en Dara Sakor fue una emisión de bonos en 2017 suscrita por el Banco de Desarrollo de China.

Pero el monto total solo ascendía a US$15 millones de dólares, una fracción de los casi US$4.000 que UDG ha prometido invertir.

Y el papel de liderazgo de UDG parece haber sido asumido ahora por otra empresa, China City Construction Company o CCCC.

Era casi desconocida fuera de China cuando en 2014, por motivos aún no claros, se insertó en el proyecto Dara Sakor.

Los ejecutivos de la CCCC ahora desempeñan un papel de liderazgo en UDG, y la CCCC afirma que es ella, y no la UDG, la responsable del "diseño del programa general para la planificación y el desarrollo de esta zona turística especial".

Burbuja explosiva

CCCC es una empresa de propiedad estatal. Pero también es una empresa en problemas.

En 2016, entonces bajo el control del Ministerio de Vivienda, provocó conmociones en los mercados financieros de Hong Kong después de que repentinamente anunciara que estaba siendo privatizada por orden del gobierno chino.

Dijo que estaba siendo absorbida por un fondo de acciones poco conocido llamado Huinong.

Esto asustó a los inversores que habían comprado cientos de millones de dólares de los llamados "bonos dim sum" de la CCCC, bonos emitidos en Hong Kong para eludir los controles de capital chinos. Intentaron canjear los bonos, pero la CCCC no pudo reunir suficiente efectivo para cubrir los pagos.

CCCC ha seguido teniendo dificultades financieras. Ahora tiene una calificación crediticia baja y se ha visto obligada a vender algunos de sus negocios más prometedores.

También se ha sabido que Huinong, el misterioso fondo que se hizo cargo de CCCC en 2016, es propiedad indirecta del Ministerio de Finanzas, lo que hace que CCCC técnicamente vuelva a ser propiedad estatal.

Este tipo de opacidad hace que sea muy difícil evaluar la verdadera salud financiera de CCCC, que probablemente se haya visto afectada por el reciente colapso del mercado inmobiliario chino.

"El periodo inicial de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, entre 2014 y 2016, atrajo muchos inversiones en el exterior", dice Victor Shih, director del Centro China del Siglo XXI de la Universidad de California, en San Diego.

"Sin embargo, en 2016, el gobierno chino se volvió mucho más cuidadoso. Ya no tiraba dinero ni aprobaba proyectos a diestra y siniestra".

Tráfico de personas

Otro inversor en Dara Sakor es un empresario chino llamado She Zhijiang, que ha ganado notoriedad por administrar casinos a lo largo de la frontera entre Tailandia y Myanmar, donde se han descubierto operaciones fraudulentas y de tráfico de personas a gran escala.

Actualmente se encuentra detenido en Tailandia a la espera de su extradición a China.

Varias personas, de Tailandia, Taiwán y Filipinas, tuvieron que ser rescatadas después de decir que estaban retenidas por la fuerza en centros de estafa que operan dentro del complejo de Dara Sakor.

La publicidad sobre los centros de estafa que operan en zonas de inversión chinas en Camboya está disuadiendo ahora a los turistas chinos de visitar el país.

Como resultado, la recuperación prevista del turismo, una de las fuentes de ingresos más importantes de Camboya, ha sido mucho más lenta de lo esperado.

Pero según Sebastian Strangio, es poco probable que se adopte un enfoque diferente bajo el nuevo primer ministro camboyano, Hun Manet, hijo de Hun Sen, educado en Occidente.

"Será un prisionero de este sistema. Tendrá un poder limitado para controlar sus excesos, incluso aunque quisiera hacerlo", afirma.

La semana pasada, apenas un mes después de suceder a su padre, Hun Manet visitó Pekín para reunirse con Xi y asegurarle que la relación entre China y Camboya es sólida como una roca.

De hecho, Dara Sakor es sólo una de varias concesiones de tierras muy grandes en la zona, la mayoría de las cuales han sido otorgadas a empresas camboyanas locales aliadas al partido gobernante.

El peso de los intereses creados en el modelo depredador de desarrollo seguido en Camboya hasta ahora hace que sea muy difícil cambiarlo.

El 80% del parque nacional está siendo explotado comercialmente y se presta poca atención a las repetidas advertencias de los activistas ambientales de que el país está a punto de perder uno de sus hábitats naturales más importantes.

Una de esas activistas, una joven de unos 20 años, viajó con nosotros para ver a Dara Sakor.

Actualmente se encuentra en libertad bajo fianza tras haber sido condenada a 18 meses de prisión en 2021 por intentar organizar una protesta contra otra apropiación de tierras.

Había corrido un gran riesgo viniendo con nosotros a la concesión de la UDG. "No tenemos otra opción", dijo, mientras contemplábamos otro tramo de bosque devastado.

"Tenemos que arriesgarnos a ir a la cárcel, o algo peor, para tratar de proteger lo que queda para la próxima generación".

