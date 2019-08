Las estremecedoras fotos de un ciervo cubierto de tumores

ESTADOS UNIDOS.- Las impactantes imágenes de un ciervo repleto de lo que parecen ser enormes tumores han circulado en redes sociales, luego de que una fotógrafa las compartiera.



El pasado 25 de julio, Julie Carrow utilizó su cuenta de Facebook para publicar las fotografías que tomó a un ciervo en el Suroeste de Minnesota.



Carrow relató que hacía una sesión al Norte del condado de Pipestone y el ciervo pasó de largo por su casa.

“Estaba pastando mientras pasaba y no parecía estar angustiado ni desnutrido”.Sin embargo, la fotógrafa destacó que no podía ver los ojos del animal.Según especialistas, lo que aqueja el animal son fibromas, unos tumores benignos pero muy molestos.El Departamento de Recursos Naturales del Refugio de Vida Silvestre de Minnesota (DRN) contactó a la fotógrafa y disipó sus dudas.Le explicó que el ciervo padece un caso grave de fibromastis, no es contagiosa para los humanos y tampoco es mortal para los ciervos.

La enfermedad se origina por el virus del Papiloma, comúnmente conocido como VPH.Por su parte, la Quality Deer Management Association, una organización de conservación sin fines de lucro que trabaja para asegurar el futuro del venado cola blanca silvestre, explicó que la enfermedad puede afectar la vista, la respiración, la movilidad y la alimentación de los ciervos, por lo que los ciervos como este corren un mayor riesgo de ser capturados por los depredadores.