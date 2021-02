Lady Gaga: el violento robo de dos perros de la cantante en Los Ángeles (y por qué no es un hecho aislado)

Getty Images Lady Gaga aparece a menudo en público con sus perros.

Dos de los bulldogs franceses de la cantante Lady Gaga fueron robados el miércoles por la noche, después de que un asaltante armado disparara al hombre que estaba paseando a los perros en en barrio de Hollywood, en Los Ángeles.

Antes de huir con los perros, el sospechoso disparó una pistola semiautomática contra el paseador de perros, identificado en los medios estadounidenses como Ryan Fischer.

La víctima fue trasladada al hospital, confirmó la policía de Los Ángeles a la BBC. Se desconoce su estado de salud.

Lady Gaga ha ofrecido una recompensa de US$500.000 para quien le regrese a sus perros, llamados Koji y Gustav.

Un tercer bulldog, llamado Miss Asia, escapó y luego fue recuperado por la policía.

Lady Gaga, cuyo nombre real es Stefani Germanotta, se encuentra actualmente en Roma trabajando en una nueva película de Ridley Scott,.

No es un hecho aislado

Peter Bowes, BBC News, Los Ángeles

No se sabe si las mascotas de Lady Gaga fueron robadas por el estatus de su dueña o si fue un ataque fortuito o planeado, debido a la raza de perro involucrada.

Y es que este no es el primer incidente que involucra a bulldogs franceses. Ha habido varios casos en Estados Unidos de robos violentos de estos animales.

En enero, una mujer en San Francisco fue atacada a punta de pistola por tres hombres que escaparon con su cachorro de cinco meses.

Los bulldogs franceses son muy populares y tienen mucha demanda, pero son muy difíciles de criar. Requieren inseminación artificial y las características físicas del perro (una cabeza y hombros grandes) hacen que generalmente los cachorros deban ser sacados de sus madres por cesárea.

El precio de un cachorro puede oscilar entre US$2.000 y US$10.000.

El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que están buscando a un hombre que "disparó un tiro desde un lugar desconocido y golpeó a la víctima" en la avenida North Sierra Bonita a las 9:40 PM del miércoles por la noche.

Un "posible sospechoso" huyó del lugar en un vehículo blanco hacia Hollywood Boulevard, agregaron.

Lady Gaga / Instagram

Se sabe que Lady Gaga es extremadamente protectora con sus perros, quienes la acompañaron a los American Music Awards y a su show de medio tiempo del Super Bowl de 2017.

Miss Asia incluso tiene una cuenta de Instragam.

