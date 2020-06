La vida de George Floyd, cuya muerte detonó las protestas en EU

MINNEAPOLIS, Minnesota.- El descontento de los estadounidenses ante el racismo y la mala gestión de varios policías ha sido manifestado tras la muerte de George Floyd, afroamericano muerto bajo resguardo policial.

Esto ha desencadenado más de la semana de manifestaciones pacíficas, actos de vandalismo, ataques a la policía y robos, sobre todo en la ciudad de Minneapolis, donde Floyd se mudó en búsqueda de rehacer su vida.

Floyd, de 46 años, nació en Carolina del Norte pero pasó la mayor parte de su vida en Houston, Texas, precisamente en la zona de mayor población afroamericana, el Tercer Distrito.

Mientras estudiaba en la Jack Yates High School, sobresalió como una estrella en el futbol americano, donde destacaba por su altura de casi dos metros. Participó en el campeonato estatal de 1993 en el Astrodome de Houston, donde perdió contra Temple 38-20.

Uno de sus compañeros en aquella época, Donnel Cooper, narra que el “gigante gentil”, como lo apodaban, hacia impresionantes touchdowns.

Personalidad tranquila pero un espíritu hermoso", recordó.

Tiempo en prisión y mudanza a Minnesota

En el año 2009, Floyd fue sentenciado por un robo a mano armada en una invasión de su hogar en 2007, parte de un acuerdo de culpabilidad de acuerdo con documentos judiciales.



Al salir de prisión, en el 2014, Floyd estaba decidido a comenzar una nueva vida, por lo que su amigo de toda la vida, Christopher Harris, le sugirió mudarse a Minneapolis, como otros amigos de ellos lo hicieron.

"Estaba buscando comenzar de nuevo, un nuevo comienzo", dijo Harris. "Estaba contento con el cambio que estaba haciendo", ya que en Houston no lograba encontrar trabajo.

Al llegar a la nueva ciudad, trabajó en seguridad en una tienda del Ejército de Salvación. Después consiguió otros trabajos como conductor de camión y el lugar donde se ganaría el apodo de “Big Floyd”, Conga Latin Bistro.

El dueño de dicho restaurante, Jovanni Tunstrom, recuerda como alguien siempre alegre a su ex empleado.

“Tenía una buena actitud. Bailaría mal para hacer reír a la gente. Traté de enseñarle a bailar porque amaba la música latina, pero no pude porque era demasiado alto para mí. Siempre me llamó "Bossman". Le dije: "Floyd, no me llames Bossman". Soy tu amigo."

Justo un par de días antes de su lamentable fallecimiento, Floyd contactó a su ex jefe para pedirle apoyo en el contacto de una agencia de empleos temporales.

Floyd perdió su trabajo como portero en un restaurante, así como muchos más en Estados Unidos por la pandemia de coronavirus.

Mantenía a una niña de seis años, Gianna, fruto de su relación con su ex novia Roxie Washington, quien reside en Houston.

Roxie comentó al medio Houston Chronicle que era un buen padre mientras criaban a su hija juntos.

También agregó que Floyd no terminó la escuela e hizo música con un grupo de hip-hop llamado Screwed Up Click.

Tenía una novia en Minneapolis, Courteney Ross, quien dijo que estaba "desconsolada" por su muerte.

Desgarradora muerte

George Floyd falleció el pasado 25 de mayo al tener presionado su cuello por el oficial Derek Chauvin, durante casi nueve minutos. Con el aliento que tenía alcanzó a decir que no podía respirar.

Tras ser llevado en ambulancia a un hospital, la víctima perdió la vida.

Un ex propietario del bar El Nuevo Rodeo de Minneapolis dijo que tanto Floyd como Chauvin habían sido empleados como guardias de seguridad en el lugar al mismo tiempo

El video de la muerte de Floyd circuló de inmediato y motivó a las protestas a veces violentas en todo el mundo, principalmente contra la brutalidad y la discriminación policiales.

Chauvin ha sido acusado de asesinato y homicidio involuntario en tercer grado, mientras que otros tres oficiales involucrados en el incidente fueron despedidos.

El abogado de la familia, Ben Crump repitió su llamado para que los cuatro oficiales sean acusados por la muerte de Floyd.

"Murió porque estaba muriendo de hambre", dijo Crump.

“Necesitaba un respiro. Entonces estamos exigiendo justicia. Esperamos que todos los policías sean arrestados”.