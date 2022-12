La verdadera guerra es entre Rusia y EU, y EU solo usa a Ucrania: Atilio Borón

Argentina.-La verdadera guerra es entre Rusia y Estados Unidos, y EU solo usa a Ucrania, dijo el sociólogo y politólogo Atilio Borón.

El doctor en Ciencia Política por la Universidad de Harvard, señaló que el conflicto llegó a esto debido a que, según documentos oficiales, EU está preocupado por lo poderoso que es Rusia.

Desde hace 30 años hay documentos que dicen que una vez disuelta la Unión Soviética, Rusia seguirá siendo un problema, esto porque es un país muy rico, muy grande, tiene demasiado petróleo, demasiado gas, demasiada agua, demasiada tecnología, tiene un armamento nuclear equivalente al de EU, y por lo tanto no importa que Rusia sea capitalista o comunista, cualquiera que sea su régimen político será un obstáculo para el interés de EU”, detalló Borón en una entrevista.

El experto afirmó que todo esto preocupa a EU y para sus posiciones en Eurasia y fundamentalmente en Europa Oriental.

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se dirige a una reunión conjunta del Congreso de Estados Unidos en la Cámara de Representantes, en el Capitolio en Washington, EEUU, el 21 de diciembre de 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein

“Es por eso que EU pone sanciones, y hostiga a Rusia. En los informes se dice que Rusia preocupa a EU y todos los medios de comunicación de Estados Unidos y políticos apoyan ese pensamiento”, menciona.

Según Atilio, en el 2019 la Corporación Rand, que depende del Pentágono, publicó un informe que decía que “había llegado la hora de avanzar en la intensificación de las sanciones en contra de Rusia, o desangrarla en una guerra… desangrarla económicamente y a los efectos de lograr evitar la expansión rusa en el mundo”.

Putin reacciona a EU

El politólogo subraya que el informe recomendaba instalar armamento letal en Ucrania.

En realidad (Vladimir) Putin está reaccionando a lo que era una agresión inminente recomendada por el más importante tanque de pensamiento del Departamento de Defensa de EU”, señala.

Atilio Borón puntualiza que es por eso que dice que en realidad “la verdadera guerra es entre EU y Rusia”.

“No es una guerra en Ucrania, a Ucrania la meten en la guerra, primero haciendo un golpe de estado en 2014, golpe de estado en el cual el gobierno de EU tuvo un papel esencial, para esto hay fotos de la subsecretaria de Estado para asuntos Euroasiáticos, Virginia Nuland, repartiendo galletas y agua a bandas de nazis, porque los tipos estaban todos con los emblemas nazis, en la plaza Maidán, promoviendo que atacaran al gobierno de Viktor Yanukovych, que había sido electo y reconocido por la Unión Europea”, dice Borón .

FOTO DE ARCHIVO. El presidente ruso, Vladimir Putin, asiste a una reunión de líderes de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) en San Petersburgo, Rusia, el 26 de diciembre de 2022. Sputnik/Konstantin Zavrazhin/Pool vía REUTERS

A esto, el sociólogo informa que el problema de Yanukovych fue “no permitir la entrada de la OTAN en Ucrania para evitar un gran conflicto”.

La llegada de la OTAN en Ucrania, Rusia no lo iba a permitir, y esto Putin lo dijo varias veces que un misil en Ucrania llega a Moscú en 5 minutos, entonces EU jamás admitiría que Rusia pusiera misiles en Tijuana, que llegaran a Los Ángeles en 5 minutos, entonces ¿por qué Rusia iba a permitir la instalación de misiles en Ucrania?”, comenta el doctor.

Agrega:

“Es por eso que creo que la prensa occidental ha dejado de hacer periodismo, cuando uno ve los grandes medios, te das cuenta que son pura propaganda donde no hay un gramo de verdad, y esto no es nuevo, porque cuando se bombardea Hiroshima, el New York Times manda a su columnista estrella a ver qué había pasado y el tipo manda un informe diciendo que no hay rastro de radiación, y eso lo publican en primera plana el día 8 de agosto de 1945, dos días después de que tiraron la bomba atómica”.

Para finalizar, Borón dice que “en las guerras la primera víctima es la verdad”.