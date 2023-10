La periodista Victoria Roshchyna se encuentra desaparecida; temen que esté retenida por las autoridades rusas

KIEV.- La periodista Victoria Roshchyna ha sido reportada como desaparecida. La familia y amigos de Roshchyna no han tenido noticias de ella desde el 3 de agosto y temen que esté retenida por las autoridades rusas.

Victoria Roshchyna, de 26 años, ganó el Premio al Coraje en el Periodismo de la Fundación Internacional de Mujeres de Medios de Comunicación en 2022. En ese mismo año, fue capturada en dos ocasiones por el ejército ruso, pero en cada ocasión logró escapar y regresó al frente para continuar informando sobre los crímenes ocurridos durante el conflicto armado.

La reportera trabajaba para el medio de comunicación “Hromadske" cuando Rusia inició la invasión a gran escala de Ucrania. Continuó informando sobre la invasión rusa a pesar del peligro y la adversidad, mientras su ciudad natal, Zaporizhzhia, y la región vecina sufrían el impacto de la guerra.

Su familia está devastada por su desaparición y lamenta que ella no haya detenido su peligroso trabajo.

Para mi hija, el periodismo era lo más importante en su vida; era muy devota de su profesión (...) Le pedí que bajara el ritmo después de su primer cautiverio y le dije: ‘Vika, puedo pagar tu salario, pero por favor no vayas al frente’, pero ella se mostró firme, imparable; no podía dejar de cubrir las noticias de esta guerra en los territorios ocupados para sus lectores”, relató el padre de la periodista, Vladimir Roshchyn, para el The Daily Beast.

El 27 de julio, Roshchyna partió de Ucrania hacia Polonia con la intención de llegar a los territorios ocupados por Rusia en el este de Ucrania a través de Rusia en tres días. El 3 de agosto, habló con su familia, informándoles que había superado controles fronterizos, pero no reveló su ubicación exacta. Sin embargo, el 12 de agosto, fue reportada como desaparecida ante las autoridades ucranianas. La familia presentó oficialmente un caso de desaparición ante varias instituciones, incluyendo el Servicio de Seguridad de Ucrania, el Ministerio de Reintegración de los Territorios Ocupados Temporalmente de Ucrania y el Defensor del Pueblo el 21 de septiembre.

El Servicio de Seguridad de Ucrania ha confirmado que Victoria Roshchyna ha sido capturada por Rusia, y se cree que podría ser una de las muchas personas detenidas en los territorios rusos ocupados con estatus no oficial, conocidos como prisioneros "congelados". Estos prisioneros pueden permanecer en cárceles rusas durante meses sin que nadie sepa de su paradero, a menos que alguien liberado los identifique.

La veterana activista rusa Svetlana Gannushkina ha solicitado información sobre Roshchyna a la oficina de la Comisionada de Derechos Humanos de Rusia, Tatyana Moskalkova, pero aún no ha recibido respuesta debido a la alta demanda de solicitudes similares.

La labor periodística de Roshchyna

El 7 de marzo del año pasado, Victoria Roshchyna se encontró con un batallón de tanques rusos que dispararon hacia su coche. A pesar del peligro, continuó presentando informes detallados sobre los tanques, la artillería y la violencia causada por Rusia en su área. Una semana después, fue detenida por el ejército ruso en Vasilivka, pero logró escapar y pasó la noche en un sótano.

El 11 de marzo de 2022, fue capturada nuevamente, esta vez por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, mientras se dirigía a Mariupol.

Durante una semana de cautiverio en el campo de Berdyansk, fue acusada de ser una espía ucraniana, le vendaron los ojos y le quitaron sus pertenencias. Después de ser liberada, regresó a su ciudad natal de Zaporizhzhia, adquirió nuevo equipo y continuó informando sobre la guerra.

Nunca tuve miedo de decir la verdad. La gente necesita saber la verdad y los culpables deben rendir cuentas. No lo considero valentía sino más bien mi deber profesional”, declaró Roshchyna cuando recibió el premio de la IWMF.

Roshchyna redactó conmovedores relatos que abarcaron desde informes sobre la toma de los rusos de la central nuclear más grande de Europa en Energodar, hasta narraciones sobre la vida en Huliaipole bajo el continuo asedio de bombardeos.

"Es una periodista valiente, se compromete a informar sobre los temas más controvertidos, que requieren valentía", dijo Sevgil Musaieva, editora jefe de Ukrainska Pravda, para el The Daily Beast. “Ella no es una espía, es una periodista de verdad; no es indiferente al destino de las personas que permanecen en los territorios ocupados. Para ella es importante contar sus historias. (...) Hago un llamado a las autoridades ucranianas para que hagan todo lo posible para encontrarla y a las autoridades rusas para que liberen inmediatamente a la periodista Victoria Roshchyna”.

Tal vez te interese: Joe Biden presiona a los republicanos para que le den dinero a Ucrania