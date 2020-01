La imagen de "chico bueno" oculta delitos sexuales en choferes

NUEVA YORK, EU.- Durante años, Lyft ha sido el buen tipo de transporte. En los primeros días, sus autos estaban adornados con caprichosos bigotes rosados. Sus fundadores hablaron sobre mejorar la vida de las personas al reducir la propiedad individual de automóviles. Y mientras los conductores de Uber captaron los titulares por agredir a los pasajeros, de alguna manera, a pesar de que muchos conductores trabajaban para ambas compañías, Lyft permaneció ileso.

Eso cambió cuando docenas de mujeres presentaron demandas contra Lyft en los últimos meses, alegando que fueron agredidas sexualmente por los conductores de la compañía. Las mujeres dijeron que Lyft no hizo lo suficiente para mantenerlas a salvo, y varias dijeron que cuando informaron los incidentes, Lyft hizo poco o nada para corregirlo.

"Ni siquiera dijeron realmente lo siento en absoluto. Simplemente dijeron: "Está bien, bueno, le devolveremos su dinero", dijo Caroline Miller, de 21 años, quien dice que fue violada por un conductor de Lyft después de una noche celebrando su cumpleaños. "Ni siquiera recibí un correo electrónico. Fue loco. Simplemente lo empujaron debajo de la alfombra y dijeron, 'lo que sea' ".

AP

Miller es una de las 19 mujeres que presentaron una demanda conjunta contra Lyft en diciembre. Argumentaron que Lyft podría haber hecho más para proteger a los pasajeros al requerir monitoreo de video en el automóvil y realizar verificaciones de antecedentes basadas en huellas dactilares, y dijeron que Lyft no investiga adecuadamente las quejas de los clientes de comportamiento sexual inapropiado.

Lyft rechazó una entrevista para la historia, pero la portavoz Ashley Adams dijo en un correo electrónico: "No pasa un día sin pensar en la seguridad de nuestra plataforma".

Adams dijo que Lyft lanzó más de 15 nuevas características de seguridad en los últimos meses, incluida la asistencia de emergencia en la aplicación, el monitoreo continuo de antecedentes penales de los conductores y la retroalimentación obligatoria para los viajes con menos de cuatro estrellas.

"Sabemos que este trabajo nunca se realiza, por eso seguimos invirtiendo en nuevos productos, políticas y características para hacer de Lyft una plataforma aún más segura para nuestra comunidad", dijo Adams.

Los pleitos están destruyendo la imagen de responsabilidad corporativa que Lyft cultivó cuidadosamente mientras su rival más grande, Uber, sufría escándalos en los últimos años. Cuando el ex CEO de Uber, Travis Kalanick, renunció después de las acusaciones de acoso sexual desenfrenado dentro de la compañía en 2017, el cofundador de Lyft, John Zimmer, dijo al New York Times: "No hay nada que celebrar en esta situación".

Pero, agregó, "arroja luz sobre la importancia de los valores y la ética".

Ahora algunos se preguntan qué tan profundos son esos valores y ética. Las organizaciones que trabajan con víctimas de agresión sexual están aplaudiendo los esfuerzos de Uber para abordar los problemas de seguridad después de que la compañía publicara un informe largamente esperado que reveló que 464 personas, en su mayoría ciclistas, informaron que fueron violadas mientras usaban sus servicios en 2017 y 2018. Mientras tanto, Lyft ha en gran parte permaneció en silencio sobre sus propios problemas con el asalto, y señaló que también publicará un informe de transparencia de seguridad, pero no ha dicho cuándo.

"Lyft ha visto venir esto, y deberían haber actuado de manera más agresiva antes", dijo Richard Levick, un experto en comunicación de crisis en Washington. "No puedes tomar la posición de despertar, no puedes tomar una posición de activismo mercantil, y no lo dices en serio".

"Lyft era la alternativa de cultura no fraterna a Uber", agregó Levick. "Si eso es lo que eres, ¿cómo puede ser la seguridad una ocurrencia tardía?"

Lyft ha realizado promociones con bares y compañías cerveceras para ofrecer bebidas gratuitas o con descuento a los clientes que muestran la aplicación Lyft y dicen que planean llevarlo a casa. Algunas de las promociones de Lyft anunciaban: "Bebe. Estamos conduciendo ", y prometimos:" Nos asociamos con bares locales seleccionados para llevarlo a casa a salvo ".

"La mayoría de las mujeres vieron el bigote rosado y pensaron que era un viaje más seguro a casa porque dijeron eso", dijo Rachel Abrams, una abogada que representa a unos 100 clientes que demandan a Lyft. "No hicieron nada para convertirse en el viaje más seguro a casa".

Al elegir entre Uber y Lyft, muchos ciclistas optan por la opción más barata o más rápida. Otros se dejan influenciar por las percepciones sobre la seguridad.

"Si los precios son comparables, siempre iré con Lyft", dijo la ciclista Leila Sherbini, de 25 años, de Austin, Texas. "Sin ninguna razón real que pueda nombrar, de alguna manera me siento un poco más seguro en Lyfts".

Alison Turkos fue una de las muchas personas que eliminaron la aplicación Uber en 2017 debido a los informes de acoso sexual interno en la empresa. Pero más tarde ese año, cuando tomó un Lyft después de una noche de fiesta con amigos, fue secuestrada a punta de pistola, conducida a través de las fronteras estatales y violada en grupo por el conductor y al menos otros dos hombres, dijo.

"Pensé que estaba siendo una buena feminista esa noche al elegir a Lyft, Uber no estaba en mi teléfono en ese momento", dijo Turkos. "Pero mira a dónde me llevó, mira a dónde me llevó mi buena y segura decisión".

Algunos abogados que representan a sobrevivientes de agresiones sexuales que ocurrieron en los vehículos de Lyft y Uber sospechan que los problemas de seguridad en Lyft pueden ser peores que en Uber, según la cantidad de casos que tienen, el tamaño relativo de las compañías y la gravedad de los incidentes.

"El hecho de que las personas perciban que Lyft es más seguro es solo ignorancia", dijo Michael Bomberger, socio fundador de Estey & Bomberger, una firma que representa a más de 50 pasajeros que dicen haber sido asaltados por conductores de Lyft y de 50 a 100 que dicen haber sido asaltados. por los conductores de Uber.

Otra sobreviviente de violación, que deseaba permanecer en el anonimato, dijo que se había quedado dormida en la parte trasera de un automóvil Lyft después de una noche bebiendo y se despertó cuando el conductor la molestó desde el asiento delantero. Temiendo por su vida y pensando en su hijo de 7 años, se defendió. El conductor se detuvo en una calle oscura y de alguna manera salieron del auto. Su brazo quedó atrapado en el vehículo cuando él finalmente se alejó, arrastrando su cuerpo sobre el pavimento. Se liberó y se arrastró hasta una casa cercana donde una mujer abrió la puerta y la ayudó.

Después de informar el incidente a Lyft, nunca escuchó si el conductor estaba desactivado, dijo. Eso la mantuvo despierta por la noche, ya que el conductor sabía dónde vivía.

"Si hubiera una cámara en el automóvil esa noche, casi puedo garantizar que nada hubiera pasado", dijo. "Creo que Lyft ha hecho un trabajo súper estupendo ocultando todo esto". Associated Press no menciona a las víctimas de agresión sexual que desean permanecer en el anonimato.

Lyft dice que cualquier conductor involucrado en un incidente es inmediatamente deshabilitado y no se le permite conducir hasta que el problema haya sido resuelto. La compañía también puede detener a cualquier miembro de la comunidad involucrado. Lyft también dijo que está comprometido a compartir información con la industria sobre los conductores que están desactivados.

Lyft dijo que los conductores deben pasar las verificaciones iniciales de antecedentes que incluyen un seguimiento del número de seguro social, búsqueda criminal en todo el país, búsqueda de registros de la corte del condado, búsqueda de registros de la corte penal federal y una búsqueda en el registro de delincuentes sexuales de 50 estados del Departamento de Justicia de los EE. UU.

Los críticos dicen que Lyft también debería exigir que los posibles conductores envíen sus huellas digitales porque se puede falsificar un número de Seguro Social. Lyft dice que la base de datos de huellas digitales está incompleta y discrimina a las minorías porque incluye registros de arrestos incompletos, en lugar de solo condenas, y es mucho más probable que las minorías sean arrestadas y enumeradas en la base de datos, incluso si más tarde fueron retiradas de los cargos.

Tanto Lyft como Uber están luchando para obtener ganancias y se enfrentan a desafíos que incluyen una nueva ley en California que podría requerir que ambas compañías traten a los conductores como empleados. Los crecientes problemas de seguridad son otro desafío para superar, pero no está claro si el número de pasajeros disminuirá como resultado.

Después de que un avión se estrella, las acciones de las aerolíneas caen, luego rebotan y las ventas de boletos siguen un patrón similar, dijo Rosalind Chow, profesora asociada de comportamiento organizacional y teoría en la Universidad Carnegie Mellon. La cantidad de pasajeros de Lyft puede seguir una trayectoria similar después de las demandas. "Lamentablemente, no creo que tenga un gran impacto", dijo Chow.