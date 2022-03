"La guerra ha terminado" para los ucranianos, que "han sido hechos pedazos", dice ex asesor militar de Donald Trump

WASHINGTON.-Douglas Macgregor, ex asesor militar de Donald Trump, dijo en Fox News que "la guerra ha terminado" para los ucranianos, que "han sido hechos pedazos" por los rusos.

Macgregor también dijo que Washington no se da cuenta de que "Rusia no es Irak" y que las tácticas de intimidación no funcionan con Moscú.

Argumentó que Estados Unidos debería “absolutamente” dejar que Vladimir Putin tome lo que quiera en Ucrania, incluso pidió que se levanten las sanciones.

Macgregor comentó que estaba seguro de que Putin “no tenía interés en cruzar el oeste” de Ucrania y se conformaría con el Este.

Acusa que EU usa a Ucrania

Citó la historia de corrupción de Ucrania y dijo que “lo que es más importante, la población allí es indistinguible de la propia [Rusia]”.

Asimismo, Macgregor acusó al Gobierno estadounidense de convertir a Ucrania en un arma contra el Kremlin.

"¿Vamos a dejar de intentar utilizar a Ucrania o a cualquier otro como ariete contra Moscú?", se preguntó. "Realmente, tenemos que convivir con esta gente en lugar de matarla".